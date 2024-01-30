SON DAKİKA: İhracatta Cumhuriyet rekoru! 100. yıla damga vurdu

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU KIRILDI



2023 yılında 240'tan fazla ülkeye/gümrük bölgesine 12 bin 886 ürünün ulaştırıldığı kaydedilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:



"Bu ülkelerden 70'ine tarihin en yüksek ihracatını gerçekleştirdik. En önemli ticari partnerimiz Avrupa Birliği üye ülkelerinin (AB-27) 2023 Ocak-Kasım döneminde, dünyadan ithalatı yüzde 16,1 oranında geriledi. Buna karşın ülkemizin AB-27'ye yaptığı ihracat 2023'te geçen yıla göre yüzde 1,2 artışla 104,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerimizin arttığı Yakın ve Orta Doğu bölgesine ihracatımız yüzde 2,2 artış ile 46,2 milyar dolara yükseldi. Türk cumhuriyetlerine ihracatımız ise 2023'te yüzde 26,9 artış ile 10,2 milyar dolara ulaşarak tarihi rekor kırmıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere (57 ülke) ise, 2023 yılında ihracatımız yüzde 3,68 artışla 67,3 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır."