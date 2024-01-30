SON DAKİKA: İhracatta Cumhuriyet rekoru! 100. yıla damga vurdu

TÜRKİYE DÜNYADA 8. SIRADA
Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan 267 milyar dolarlık mal ihracat hacmine emin adımlarla yüründüğü kaydedildi. İhraç ürünlerine değinilen açıklamada, "İnşaat demiri, ham/blok/yarı işlenmiş mermer-traverten, çimento ihracatlarında dünyada birinci, fındık, un, rafine ayçiçek yağı, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, kabuksuz antep fıstığı ve bulgur ihracatlarında dünyada birinci, ev tekstili ihracatında Avrupa'da birinci, halı ihracatında dünyada ikinci, otobüs, midibüs ve minibüs, elektrikli fırın, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ihracatlarında dünyada dördüncü, buzdolabı ve derin dondurucu, elektrikli küçük ev aletleri ihracatlarında dünyada beşinci, tekstil ve hazır giyim toplam ihracatında dünyada yedinci, kamyon, kamyonet, pick-up ihracatlarında dünyada sekizinci, sıradayız. İhracatımızı daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla yürüttüğümüz etkin politika ve stratejilerimiz ile 2024 yılı OVP hedefimiz olan 267 milyar dolar mal ihracat hacmine ulaşmak için çalışmalarımıza 2024 yılında da durmaksızın devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.