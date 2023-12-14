Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:36
Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
12:58
SON DAKİKA: İlk Türk uzay yolcusu için tarih belli oldu! Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak
Son dakika haberi...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak ilk Tük Uzay Yolcusu Alper Gezer Avcı'nın 9 Ocak 2024'te uzaya gideceğini açıkladı. Kacır, "İlk Türk uzay yolcumuz Alper Gezeravcı, #Ax3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak. Bayrağımızı gururla uzaya taşıyacak astronotumuz, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak; bilim insanlarımızın hazırladığı 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek." dedi.