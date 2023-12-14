Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA: İlk Türk uzay yolcusu için tarih belli oldu! Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak
Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 12:58

SON DAKİKA: İlk Türk uzay yolcusu için tarih belli oldu! Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak

Son dakika haberi...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak ilk Tük Uzay Yolcusu Alper Gezer Avcı'nın 9 Ocak 2024'te uzaya gideceğini açıkladı. Kacır, "İlk Türk uzay yolcumuz Alper Gezeravcı, #Ax3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak. Bayrağımızı gururla uzaya taşıyacak astronotumuz, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak; bilim insanlarımızın hazırladığı 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek." dedi.

SON DAKİKA: İlk Türk uzay yolcusu için tarih belli oldu! Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak ilk Tük Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı'nın 9 Ocak 2024'te uzaya gideceğini açıkladı.

SON DAKİKA: İlk Türk uzay yolcusu için tarih belli oldu! Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. Misyon 9 Ocak 2024'te gerçekleşecek. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Bakan Kacır: "İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 9 Ocak 2024'te uzaya gidecek" | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: İlk Türk uzay yolcusu için tarih belli oldu! Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak

GÖREV ARMASINDA 100.YIL VE TÜRK DEVLETLERİ VURGUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezeravcı'nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi.

Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk Bayrağı,16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.

Videoda; Alper Gezeravcı, görev armasının detaylarını anlattı.

SON DAKİKA: İlk Türk uzay yolcusu için tarih belli oldu! Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak

13 FARKLI DENEY YAPACAK

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu."

SON DAKİKA: İlk Türk uzay yolcusu için tarih belli oldu! Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak

"ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NDA 14 GÜN KALACAK"

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kacır, "İlk Türk uzay yolcumuz Alper Gezeravcı, #Ax3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak. Bayrağımızı gururla uzaya taşıyacak astronotumuz, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak; bilim insanlarımızın hazırladığı 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek." dedi.

SON DAKİKA