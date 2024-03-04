SON DAKİKA: İstanbul’da yeni metro hattı: Günde 1 milyon yolcu taşıyacak! Bakan Uraloğlu: Hayırlı olsun

İSTANBULLULARIN HİZMETİNE SUNMAK İÇİN SON HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ



Bakan Uraloğlu, İstanbul'un en yoğun yerleşim alanlarından birinde ve zor zemin koşullarında titiz bir çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"13,3 kilometre TBM imalatını, 3,6 kilometre klasik tünel açma metodu ile olmak üzere toplam 16,9 kilometre tünel kazısını, toplam 17 kilometre demir yolu ray montajını tamamladık. Bu kapsamda 7 istasyonda 105 bin metrekare kapalı alanın inşasını bitirmiş olduk. Artık hattımızı İstanbulluların hizmetine sunmak için son çalışmalarımızı yapıyoruz.