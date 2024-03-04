Giriş Tarihi: 04.03.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
11:15
SON DAKİKA: İstanbul'da yeni metro hattı: Günde 1 milyon yolcu taşıyacak! Bakan Uraloğlu: Hayırlı olsun
Son dakika haberi: İstanbul'da yeni metro hattı geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek, "Projemizi çok kısa bir zaman içerisinde hizmete açarak İstanbul'a yeni bir metro hattı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.