MEMUR MESAİ ÜCRETİ SON DAKİKA: Zamlı memur mesai ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte Memur saat başı mesai parası

Son dakika memur mesai ücreti zamlandı. Memur zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2024 Ocak zammı için geri sayım sürerken memurlara müjdeli haber geldi. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, devlet memurlarının saat başı fazla çalışma ücreti yeni yılda yüzde 87 artacak. Şu an 5 lira 40 kuruş olarak ödenen saatlik fazla çalışma ücreti, yeni yıl için güncellendi. Peki, Zamlı memur mesai ücreti ne kadar oldu, kaç TL, memur mesai ücreti zammı yüzde kaç? İşte, 2024 Memur saat başı mesai parası hesaplama…