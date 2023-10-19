MEMUR MESAİ ÜCRETİ SON DAKİKA: Zamlı memur mesai ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte Memur saat başı mesai parası

Memur mesai ücreti ne kadar, kaç TL soruları yanıt arıyor. Yılda iki kez yapılan memur zammı son durum gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Ocak zammı hesaplamaları yakından takip edilirken milyonlarca memura bir müjdeli haber geldi. Yılbaşında memur maaşlarına yapılacak zam ile birlikte memur fazla mesai ücretlerinde de artış yapılacağı bildirildi. Bu gelişme sonrası yeni yılda geçerli olacak olan memur mesai ücreti zammı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, 2024 Zamlı memur mesai ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte Memur saat başı mesai parası hesaplama ve tüm detaylar.