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Haberler Fotohaber MEMUR MESAİ ÜCRETİ SON DAKİKA: Zamlı memur mesai ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte Memur saat başı mesai parası
Giriş Tarihi: 19.10.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 12:00

MEMUR MESAİ ÜCRETİ SON DAKİKA: Zamlı memur mesai ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte Memur saat başı mesai parası

Son dakika memur mesai ücreti zamlandı. Memur zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2024 Ocak zammı için geri sayım sürerken memurlara müjdeli haber geldi. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, devlet memurlarının saat başı fazla çalışma ücreti yeni yılda yüzde 87 artacak. Şu an 5 lira 40 kuruş olarak ödenen saatlik fazla çalışma ücreti, yeni yıl için güncellendi. Peki, Zamlı memur mesai ücreti ne kadar oldu, kaç TL, memur mesai ücreti zammı yüzde kaç? İşte, 2024 Memur saat başı mesai parası hesaplama…

Son Dakika Memur mesai ücreti zamlandı! Yüzde 87 artış… Zamlı memur mesai ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

Memur mesai ücreti ne kadar, kaç TL soruları yanıt arıyor. Yılda iki kez yapılan memur zammı son durum gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Ocak zammı hesaplamaları yakından takip edilirken milyonlarca memura bir müjdeli haber geldi. Yılbaşında memur maaşlarına yapılacak zam ile birlikte memur fazla mesai ücretlerinde de artış yapılacağı bildirildi. Bu gelişme sonrası yeni yılda geçerli olacak olan memur mesai ücreti zammı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, 2024 Zamlı memur mesai ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte Memur saat başı mesai parası hesaplama ve tüm detaylar.

Son Dakika Memur mesai ücreti zamlandı! Yüzde 87 artış… Zamlı memur mesai ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

MEMUR MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne derlenen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 87 artacak.

Devlet memurlarının 2023 yılında 5 lira 40 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2024'ten itibaren 10 lira 10 kuruşa çıkacak.

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Son Dakika Memur mesai ücreti zamlandı! Yüzde 87 artış… Zamlı memur mesai ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 5 lira 70 kuruş yerine 10 lira 70 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 10 lira 70 kuruş ödeme yapılacak.

Son Dakika Memur mesai ücreti zamlandı! Yüzde 87 artış… Zamlı memur mesai ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

KYK VE ÜNİVERSİTE YURTLARI ÇALIŞANLARI İÇİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden, gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 10 lira 10 kuruş ek ödeme gerçekleştirilecek.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 17 lira 20 kuruş ödenecek.

Son Dakika Memur mesai ücreti zamlandı! Yüzde 87 artış… Zamlı memur mesai ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

YURT İÇİ GÜNDELİKLER

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 270 liradan 500 liraya yükselecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları ile Kamu Başdenetçisinin yurt içi gündeliği 250 liradan 480 liraya çıkacak.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 465 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 400 lira ödenecek.

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