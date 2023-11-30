SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı

Son dakika haberi...Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 38 milyar dolar artarak 136,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Toplam rezervlerde mayıs sonundan 24 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış 38 milyar 35 milyon dolar olurken, söz konusu artış, yüzde 38,6'ya karşılık geldi.
Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|28.01.2022
|38.577
|71.636
|110.214
|25.02.2022
|42.944
|70.200
|113.144
|25.03.2022
|42.399
|65.638
|108.037
|29.04.2022
|41.467
|65.398
|106.865
|27.05.2022
|41.611
|61.285
|102.897
|24.06.2022
|41.594
|60.342
|101.936
|29.07.2022
|40.163
|61.101
|101.263
|26.08.2022
|40.824
|70.823
|111.647
|30.09.2022
|38.996
|68.052
|107.048
|28.10.2022
|39.377
|74.804
|114.180
|25.11.2022
|42.835
|79.766
|122.601
|30.12.2022
|45.851
|82.904
|128.755
|27.01.2023
|50.933
|76.206
|127.139
|24.02.2023
|49.190
|71.980
|121.170
|31.03.2023
|52.176
|70.247
|122.423
|28.04.2023
|46.413
|68.471
|114.884
|26.05.2023
|41.939
|56.519
|98.458
|27.06.2023
|41.432
|67.155
|108.587
|28.07.2023
|41.425
|72.349
|113.774
|25.08.2023
|41.344
|75.955
|117.299
|29.09.2023
|40.629
|81.575
|122.203
|20.10.2023
|43.558
|82.567
|126.125
|27.10.2023
|44.148
|82.412
|126.560
|03.11.2023
|44.476
|83.944
|128.420
|10.11.2023
|43.970
|84.644
|128.614
|17.11.2023
|45.241
|89.226
|134.468
|24.11.2023
|45.496
|90.997
|136.493