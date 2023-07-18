Giriş Tarihi: 18.07.2023 08:19 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 08:19

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alan emeklinin zamlı aylığı ne kadar oldu? İşte, kalem kalem zamlı maaş ödeme tarihleri

Emekli maaşı ve memur zammı düzenlemeleri Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yüzde 25 zamlı aylıkları 17 Temmuz itibariyle yatmaya başlarken tahsis numarasına göre maaşlar vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. "Maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklinin zamlı maaşı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arayışı sürüyor. Ne kadar emekli maaşı alacağım milyonlarca emeklinin aklındaki en önemli sorulardan biri olmaya devam ediyor. Zamlı emekli maaşları ne kadar olacak sorusunun yanıtı gelen yüzde 25'lik zam miktarı ile birlikte gündemde yer alan konular arasında. İşte Maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanların yeni emekli zammı tablosu.