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Haberler Fotohaber 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alan emeklinin zamlı aylığı ne kadar oldu? İşte, kalem kalem zamlı maaş ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 18.07.2023 08:19 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 08:19

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alan emeklinin zamlı aylığı ne kadar oldu? İşte, kalem kalem zamlı maaş ödeme tarihleri

Emekli maaşı ve memur zammı düzenlemeleri Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yüzde 25 zamlı aylıkları 17 Temmuz itibariyle yatmaya başlarken tahsis numarasına göre maaşlar vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. "Maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklinin zamlı maaşı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arayışı sürüyor. Ne kadar emekli maaşı alacağım milyonlarca emeklinin aklındaki en önemli sorulardan biri olmaya devam ediyor. Zamlı emekli maaşları ne kadar olacak sorusunun yanıtı gelen yüzde 25'lik zam miktarı ile birlikte gündemde yer alan konular arasında. İşte Maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanların yeni emekli zammı tablosu.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alan emeklinin zamlı aylığı ne kadar oldu? İşte, kalem kalem zamlı maaş ödeme tarihleri

Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanların yeni emekli maaşı ne kadar oldu sorusu yanıt buldu. Yüzde yirmi beş zamlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başlarken tahsis numarasına göre henüz emekli aylığı yatmamış vatandaşlar zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, emekli maaşı ödemeleri hangi gün soruların yanıt arıyor. Peki, Maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklinin zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte, kalem kalem zamlı maaş ödeme tarihleri…

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alan emeklinin zamlı aylığı ne kadar oldu? İşte, kalem kalem zamlı maaş ödeme tarihleri

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Böylece memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu

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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alan emeklinin zamlı aylığı ne kadar oldu? İşte, kalem kalem zamlı maaş ödeme tarihleri

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI GELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları için iyileştirme yapılacağının müjdesini vermiş ve ilgili Bakanlıklar çalışmalarına başlamıştı.

Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. " demişti.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alan emeklinin zamlı aylığı ne kadar oldu? İşte, kalem kalem zamlı maaş ödeme tarihleri

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alan emeklinin zamlı aylığı ne kadar oldu? İşte, kalem kalem zamlı maaş ödeme tarihleri

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Konu ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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