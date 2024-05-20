SON DAKİKA: Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi? Bakan Şimşek’ten dikkat çeken enflasyon mesajı

"PROGRAMIMIZA OLAN GÜVEN GÜÇLÜ"

Yerel seçimlerden sonra Türkiye'ye fon akışında da ciddi bir artış var. Türkiye'ye rağbet artıyor. Makroekonomik dengesizlikler yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Rezervlerdeki iyileşmede de bunu görüyoruz. Bunlar programa olan güvenin güçlü olduğunu ve sürekli geliştiğini gösteriyor.

12 yıl sonra Fitch, Türkiye'nin kredi notunu artırdı. S&P 11 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu artırdı. Artırmakla kalmadılar bizim görünümümüz pozitif. Program bu şekilde çalışmaya devam ederse biz notu tekrar artıracağız şeklinde pozitif görünümde duruyorlar. Bunların hepsi önemli yani ekonomide büyümenin kompozisyonu iyileşiyor. Daha sürdürülebilir daha dengeli bir büyüme var. Makro ekonomik dengesizlikler yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bütçe disiplini, dış dengedeki iyileşme, rezervlerdeki iyileşme, risk primindeki iyileşme, Türkiye'ye fon akışındaki muazzam artış tüm bunlar şunu net şekilde ortaya koyuyor programa olan güven güçlü, sürekli pekişiyor. Tabiiki bu programlar birer canlı organizma gibidir. Biz iyi bir program yaptık artık 3 yıl boyunca dokunmayalım diye bir şey yok. Canlı organizma gibi sürekli o programın tabii ki tekrar güçlendirilmesi, iyileştirilmesi, temellerinin sağlamlaştırılması, bunun pekiştirilmesi çok önemli. Türkiye'nin kendi programı ve gerçekten sonuç almaya başladık.