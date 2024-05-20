Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
11:11
SON DAKİKA: Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi? Bakan Şimşek'ten dikkat çeken enflasyon mesajı
Son dakika haberi: İç talepte yumuşama olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programın çalıştığının göstergesini madde madde açıkladı. "Risk primimizin düşmesi de programın çalıştığının göstergelerinden biri" diyen Şimşek, yerel seçimlerden sonra Türkiye'ye fon akışında da ciddi bir artış olduğunu aktardı. Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğine dikkat çekerek kirada yüzde 25 zam sınırının devam etmesini gerektirecek bir neden görmediğini ifade etti.