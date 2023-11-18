SON DAKİKA 90 BİN TAŞERONA KADRO HABERİ 2023: Taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

TAŞERON İŞÇİ KİMLERDİR?

Taşeron veya tali işveren, alt ısmarlanan, alt işveren, alt işletici gibi isimler ile de anılan, birçok durumda bir işin veya işin bir kısmını gerçekleştirmek ya da işverenin sözleşmesindeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla anlaşma imzalayarak üstlenen diğer yüklenicidir.