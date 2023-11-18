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Haberler Fotohaber SON DAKİKA 90 BİN TAŞERONA KADRO HABERİ 2023: Taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 18.11.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 15:29

SON DAKİKA 90 BİN TAŞERONA KADRO HABERİ 2023: Taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro son dakika haberleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. ski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 14 Mayıs seçimlerinden önce 90 bin taşerona kadro çalışması hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir açıklama beklenirken, 90 bin taşerona kadro şartları ve kapsamı araştırılıyor. Geçtiğimiz dönemde sözleşmeliye kadro, EYT, 3600 ek gösterge gibi çalışmalar yürürlüğe girmişti. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

SON DAKİKA 90 BİN TAŞERONA KADRO HABERİ 2023: Taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları ne ve kimleri kapsıyor sorusu yanıt aramakta. Emekli, memur, asgari ücret zammı, öğrencilere vergisiz telefon gibi çalışmalar devam ederken, uzun süredir vatandaşlar taşerona kadro çıktı mı sorusunu yöneltiyor. İşte 90 bin taşerona kadro son dakika bilgisi

SON DAKİKA 90 BİN TAŞERONA KADRO HABERİ 2023: Taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Binlerce işçiyi kapsayan düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi ön görülüyor. Konuyla ilgili seçim öncesi açıklama yapan Eski Bakan Bilgin de seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını söylemişti.

90 Bin taşeron işçiye kadro çalışmalarının sona ermesiyle konu TBMM Genel Kurulu'na aktarılacak. TBMM Genel Kurulu'ndan da geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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SON DAKİKA 90 BİN TAŞERONA KADRO HABERİ 2023: Taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

90 BİN TAŞERON İŞÇİYE KADRODA HAKKINDA SON AÇIKLAMALAR

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." demişti.

SON DAKİKA 90 BİN TAŞERONA KADRO HABERİ 2023: Taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

BELEDİYEDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO GELECEK Mİ?

Uzun bir bekleyişin ardından taşeron işçiler, nihayet hak ettikleri kadroya kavuşuyor. Hükümetin planladığı 2. torba yasa, çalışmaların hız kesmeden sürdürülmesiyle birlikte planlanan zamanda yürürlüğe girecek. Bu sayede yaklaşık 100 bin taşeron işçi, kadro düzenlemesi ile güvenceli bir çalışma hayatına adım atacak.

SON DAKİKA 90 BİN TAŞERONA KADRO HABERİ 2023: Taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

TAŞERON İŞÇİ KİMLERDİR?

Taşeron veya tali işveren, alt ısmarlanan, alt işveren, alt işletici gibi isimler ile de anılan, birçok durumda bir işin veya işin bir kısmını gerçekleştirmek ya da işverenin sözleşmesindeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla anlaşma imzalayarak üstlenen diğer yüklenicidir.

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