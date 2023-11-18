SON DAKİKA 90 BİN TAŞERONA KADRO HABERİ 2023: Taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro son dakika haberleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. ski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 14 Mayıs seçimlerinden önce 90 bin taşerona kadro çalışması hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir açıklama beklenirken, 90 bin taşerona kadro şartları ve kapsamı araştırılıyor. Geçtiğimiz dönemde sözleşmeliye kadro, EYT, 3600 ek gösterge gibi çalışmalar yürürlüğe girmişti. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?