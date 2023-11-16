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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı
Giriş Tarihi: 16.11.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 12:09

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı

Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Finansal İstikrar Raporu'na ilişkin açıklamalarında finansal istikrarın kalıcılığı için fiyat istikrarının gerekliliğine vurgu yaparak, birinci hedeflerinin fiyat istikrarı olduğunu söyledi. Türkiye'nin kredi risk primindeki gerileme ile birlikte bankaların dış finansman koşullarının iyileştiğini ve borç çevirme oranlarının yüksek seyrettiğini belirten Erkan, bankacılık sisteminin güçlenmesinin TCMB'nin para politikasının etkinliğini destekleyen en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtti.

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan enflasyon mesajı

Son dakika haberleri...TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Enflasyonla kararlı mücadelemizi, haziran ayında başlattığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile sürdürüyoruz" dedi.

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan enflasyon mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılına ilişkin ikinci Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı. Raporun önsözünde açıklamaları bulunan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, sağlam bilanço yapısına sahip olan bankacılık sektörünün, parasal sıkılaştırma sürecinde faiz riskini başarıyla yönettiğini ifade etti.

"BİRİNCİ HEDEFİMİZ VE VARLIK NEDENİMİZ FİYAT İSTİKRARI"

TCMB Başkanı Erkan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) olarak, birinci hedefimiz ve varlık nedenimiz olan fiyat istikrarını sağlamakla toplumsal refaha en büyük katkıyı sunacağımızın bilincindeyiz. Enflasyonla kararlı mücadelemizi, haziran ayında başlattığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile sürdürüyoruz. Bu süreci makro finansal istikrarı gözeten politika adımlarımızla desteklerken, finansal piyasalara ilişkin düzenleme çerçevesini sadeleştirmekteyiz. İncelemekte olduğunuz Finansal İstikrar Raporu, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler ile uyguladığımız politikalar ve bunların neticesi ortaya çıkan gelişmeleri özetlemekte ve ilgili analizlere yer vermektedir.

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SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan enflasyon mesajı

"ENFLASYON İLE MÜCADELE HER ZAMANKİNDEN DAHA ELZEM HALE GELMİŞTİR"

Fiyat istikrarı, finansal istikrarın kalıcılığı için gereklidir. Finansal istikrarın korunması ise fiyat istikrarının toplumsal faydaya en fazla katkı sağlayacak şekilde tesisi ve sürdürülebilir, kaliteli ve istikrarlı büyümenin gerçekleşmesi için önem arz etmektedir.

Küresel ve ulusal gelişmeler neticesinde, bu amaca erişmek için enflasyon ile mücadele her zamankinden daha elzem hale gelmiştir. Bu konuda tüm paydaşlarda aynı bilincin olması ve enflasyonla kararlılıkla mücadele edilmesi, toplumun tüm kesimlerinde ortak bir anlayışın ve beklentinin oluşmasına ciddi katkıda bulunmaktadır. TCMB'nin fiyat istikrarı ve finansal istikrar çabasındaki en önemli çıpanın söz konusu bu kamusal ve toplumsal mutabakat olduğunu gözlemliyoruz.

Parasal sıkılaştırma ve makroihtiyati çerçevede sadeleşme kapsamında attığımız adımların etkilerini, piyasa mekanizmalarının işlevselliğinde artış ve varlık fiyatlarının sinyal niteliğinin güçlenmesi şeklinde gözlemeye başladık. Bu süreç içerisinde, finansal sistemde Türk lirası mevduatın payı artarken kur korumalı ve döviz cinsi mevduat payının gerilemesi, finansal istikrarın yanında parasal aktarımı da güçlendirmektedir.

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan enflasyon mesajı

"İHRACAT VE YATIRIM KREDİLERİNİN PAYININ ARTARKEN BİREYSEL KREDİ BÜYÜMESİ YAVAŞLADI"

Bankacılık sisteminin aracılık fonksiyonunu azami etkinlikte yerine getirebilmesi, dezenflasyon sürecinin belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleşebilmesi için önkoşuldur. Bu çerçevede, finansal aracılık faaliyetlerini kesintiye uğratan ve kredi dağılımını bozarak finansal istikrarı olumsuz etkileyen uygulamalar öngörülebilir bir çerçevede kaldırılmaktadır. TCMB'nin bankacılık sistemiyle iletişim ve koordinasyon içerisinde gerçekleştirmeye devam ettirdiği sadeleştirme adımları ve uygulamaya koyduğu politika araçlarıyla ticari kredi akışının normalleşmesi, ihracat ve yatırım kredilerinin payının artması ve bireysel kredi büyümesinin yavaşlaması eşanlı gerçekleşmektedir.

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan enflasyon mesajı

"FİNANSAL SİSTEMİN SAĞLIĞI AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİDİR"

Finansal sistemin en önemli aracısı olan bankaların makro politika kararlarına doğru tepki ve uyum gösterebilmeleri ve olabilecek dışsal şoklara karşı düzgün risk yönetimi sayesinde fon akışının kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamaları, finansal sistemin sağlığı açısından son derece önemlidir. Para politikasının etkinliğini ve başarısını belirleyen bir diğer önemli çevresel şart olan reel sektörün finansal görünümüne bakıldığında, reel sektör firmalarının likit bilanço yapıları, yüksek kârlılık ve azalan borçluluk oranları, finansman maliyetlerindeki artış kaynaklı riskleri yönetebilecek kapasitede olduğunu göstermektedir.

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