SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan enflasyon mesajı

Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Finansal İstikrar Raporu'na ilişkin açıklamalarında finansal istikrarın kalıcılığı için fiyat istikrarının gerekliliğine vurgu yaparak, birinci hedeflerinin fiyat istikrarı olduğunu söyledi. Türkiye'nin kredi risk primindeki gerileme ile birlikte bankaların dış finansman koşullarının iyileştiğini ve borç çevirme oranlarının yüksek seyrettiğini belirten Erkan, bankacılık sisteminin güçlenmesinin TCMB'nin para politikasının etkinliğini destekleyen en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtti.