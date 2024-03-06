SON DAKİKA: Ak Parti’den emekli maaşı açıklaması

Giriş Tarihi: 06.03.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
16:48
Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını vurgulayarak, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.