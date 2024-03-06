SON DAKİKA: Ak Parti’den emekli maaşı açıklaması

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, gelecek hafta başlayacak ramazan ayının hayırlar getirmesini temenni etti.

Geçen hafta düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun, Birleşmiş Milletlerin Antalya'da bir araya gelmesine vesile olduğunu; ikili ve çoklu gelişmelerle daha acil ve merhametli bir dünyanın geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Akbaşoğlu, Türkiye'nin diplomasi gücünün yeniden bütün dünyanın gündemine geldiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldiğini anımsatan Akbaşoğlu, görüşmede, İsrail'in Gazze'deki vahşet ve soykırımının nasıl durdurulması gerektiği konusunda yol haritasının ele alındığını söyledi. Akbaşoğlu, "Gazze'deki insanlık dramı başta olmak üzere yeryüzünün her köşesinde savaş ve katliamlarla gündeme gelen bu süreçlerin, insanlığın huzur ve barış içerisinde bir arada yaşayabileceği bir küresel düzene, gerçek bir Birleşmiş Milletler düzenine evrileceği günleri de inşallah önümüzdeki yıllarda hep beraber idrak etmiş olacağız." diye konuştu.