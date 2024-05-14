Giriş Tarihi: 14.05.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
09:26
Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları Resmi Gazete'de!
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 20 bin öğretmen atamasına ilişkin karar yeni hüküm eklenmiş haliyle Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda 87 alandan alım yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartlarının detayları yer aldı. Buna göre sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav başarı puanı, 'KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si' alınarak belirlenecek.