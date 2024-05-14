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Haberler Fotohaber Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları Resmi Gazete'de!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 09:26

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları Resmi Gazete'de!

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 20 bin öğretmen atamasına ilişkin karar yeni hüküm eklenmiş haliyle Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda 87 alandan alım yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartlarının detayları yer aldı. Buna göre sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav başarı puanı, 'KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si' alınarak belirlenecek.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları Resmi Gazete’de!

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 3 Ağustos 2016 tarihli ve 29790 sayılı yönetmeliğe yeni hüküm eklendi.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları Resmi Gazete’de!

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav başarı puanının, "KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si" alınarak belirlenmesine ilişkin yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları Resmi Gazete’de!

MEB 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 20-31 Mayıs'ta alınacağını, adayların gireceği sözlü sınavların 1 Temmuz'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini ve branş bazında kontenjan dağılımını internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle:

"Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, rehberlik 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1594, İngilizce 968."

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