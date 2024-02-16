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Haberler Fotohaber Şubat 2024 emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte 10 bin TL üzerindeki banka promosyonları
Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 11:32

Şubat 2024 emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte 10 bin TL üzerindeki banka promosyonları

Emekli promosyon kampanyaları Şubat 2024 itibariyle yenilendi. Banka promosyonu ödemeleri milyonlarca emekliye ek gelir fırsatı sunuyor. Bu kapsamda bankalar müşteri kazanabilmek adına emekli promosyon kampanyalarını kızıştırdı. 10 bin TL ve üzerindeki banka promosyonları dikkat çekti. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi...

Şubat 2024 emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte 10 bin TL üzerindeki banka promosyonları

Bankalar emekli promosyon kampanyaları için kesenin ağzını açtı. Şubat ayı itibariyle banka promosyonları yenilendi. Emekli promosyonları ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonu ne kadar? İşte tüm detaylar....

Şubat 2024 emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte 10 bin TL üzerindeki banka promosyonları

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI YENİLENDİ

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 49,25 oranına yükseltilerek memur emeklisi zam oranı ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Emekli maaş farkları hesaplara yattı. Bankalar emekli promosyon kampanyaları için kesenin ağzını açtı. Emekliye ek gelir fırsatı sunan banka promosyonları yenilendi.

İŞTE ASGARİ EMEKLİ PROMOSYONU TUTARLARI...

Maaşlara göre belirlenen banka promosyonları,

• Emekli aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL
• 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL
• 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL
• 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL

asgari olarak belirlenmişti.

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Şubat 2024 emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte 10 bin TL üzerindeki banka promosyonları

İŞTE BANKA PROMOSYONLARI...

AKBANK

Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10.000 TL' ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 12.500 TL ödül fırsatı sunuyor.

Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı

• 0 - 3.499 TL - 6.000 TL
• 3.500 TL - 7.499TL - 7.000 TL
• 7.500 TL - 9.999 - 9.000 TL
• 10.000 TL ve üzeri - 10.000 TL

Şubat 2024 emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte 10 bin TL üzerindeki banka promosyonları

ING

ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.

Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de belirtiyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da, emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini de ekliyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,

• 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,
• 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,
• 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL
• 10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

Şubat 2024 emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte 10 bin TL üzerindeki banka promosyonları

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa promosyon talebinde bulunan müşterilere;

• 3.499 TL'ye kadar emekli aylığını alanlara 5.000 TL'ye kadar
• 3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli aylığını alanlara 6.000 TL'ye kadar
• 7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli aylığını alanlara 10.000 TL'ye kadar
• 10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

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