Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
11:32
Şubat 2024 emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte 10 bin TL üzerindeki banka promosyonları
Emekli promosyon kampanyaları Şubat 2024 itibariyle yenilendi. Banka promosyonu ödemeleri milyonlarca emekliye ek gelir fırsatı sunuyor. Bu kapsamda bankalar müşteri kazanabilmek adına emekli promosyon kampanyalarını kızıştırdı. 10 bin TL ve üzerindeki banka promosyonları dikkat çekti. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi...