Şubat 2024 emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte 10 bin TL üzerindeki banka promosyonları

ING

ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.

Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de belirtiyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da, emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini de ekliyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,

• 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

• 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

• 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL

• 10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.