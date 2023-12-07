Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) Halka Arz talep toplama başladı mı? Sur Tatil Evleri GYO talep toplama saat kaçta başladı, ne kadar sürecek, hangi bankalarda var?

Sur Tatil Evleri halka arz oluyor. Talep toplama işlemi başladı! Hisse başına fiyatın 49,18 TL olarak belirlendiği ve 45 milyon adet hissenin satışa sunacak olan şirket, 22,5 milyon nominal TL tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 22,5 milyon nominal TL tutarındaki kısmı ise halka arzda ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek. İşte, Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) halka arz bilgileri...