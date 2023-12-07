Giriş Tarihi: 07.12.2023 11:23
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
11:23
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) Halka Arz talep toplama başladı mı? Sur Tatil Evleri GYO talep toplama saat kaçta başladı, ne kadar sürecek, hangi bankalarda var?
Sur Tatil Evleri GYO talep toplama 7 Aralık saat 09.00'da başladı. Halka arz takviminde yer alan ve fiyat aralığı 49,18 TL olan şirketin talep toplama işlemleri ne kadar sürecek, saat kaçta bitecek merak ediliyor. Yatırımcıların yüksek gelir elde edeceklerini ön gördüğü halka arzda detaylar belli oldu. Peki, Sur Tatil Evleri GYO talep toplama saat kaçta başladı, ne kadar sürecek?