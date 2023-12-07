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Haberler Fotohaber Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) Halka Arz talep toplama başladı mı? Sur Tatil Evleri GYO talep toplama saat kaçta başladı, ne kadar sürecek, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 07.12.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 11:23

Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) Halka Arz talep toplama başladı mı? Sur Tatil Evleri GYO talep toplama saat kaçta başladı, ne kadar sürecek, hangi bankalarda var?

Sur Tatil Evleri GYO talep toplama 7 Aralık saat 09.00'da başladı. Halka arz takviminde yer alan ve fiyat aralığı 49,18 TL olan şirketin talep toplama işlemleri ne kadar sürecek, saat kaçta bitecek merak ediliyor. Yatırımcıların yüksek gelir elde edeceklerini ön gördüğü halka arzda detaylar belli oldu. Peki, Sur Tatil Evleri GYO talep toplama saat kaçta başladı, ne kadar sürecek?

Sur Tatil Evleri GYO SURGY Halka Arz talep toplama başladı mı? Sur Tatil Evleri GYO talep toplama saat kaçta başladı, ne kadar sürecek, hangi bankalarda var?

Sur Tatil Evleri halka arz oluyor. Talep toplama işlemi başladı! Hisse başına fiyatın 49,18 TL olarak belirlendiği ve 45 milyon adet hissenin satışa sunacak olan şirket, 22,5 milyon nominal TL tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 22,5 milyon nominal TL tutarındaki kısmı ise halka arzda ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek. İşte, Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) halka arz bilgileri...

Sur Tatil Evleri GYO SURGY Halka Arz talep toplama başladı mı? Sur Tatil Evleri GYO talep toplama saat kaçta başladı, ne kadar sürecek, hangi bankalarda var?

UR TATİL EVLERİ GYO (SURGY) HALKA ARZI NE ZAMAN?

Sur GYO halka arz 7 aralık saat 09.00'da başladı!

8 Aralık 2023 saat 17.00'da ise talep toplama işlemleri son bulacak.

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Sur Tatil Evleri GYO SURGY Halka Arz talep toplama başladı mı? Sur Tatil Evleri GYO talep toplama saat kaçta başladı, ne kadar sürecek, hangi bankalarda var?

SUR TATİL EVLERİ (SURGY) HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz fiyatı 49,18 TL olarak belirlendi.

Sur Tatil Evleri GYO SURGY Halka Arz talep toplama başladı mı? Sur Tatil Evleri GYO talep toplama saat kaçta başladı, ne kadar sürecek, hangi bankalarda var?

SUR TATİL EVLERİ GYO HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Lot sayısı toplam 45 milyon.

36.000.000 adedi (%80) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara

9.000.000 adedi (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara

Sur Tatil Evleri GYO SURGY Halka Arz talep toplama başladı mı? Sur Tatil Evleri GYO talep toplama saat kaçta başladı, ne kadar sürecek, hangi bankalarda var?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):

2.1 Milyon katılım ~ 18 Lot (885 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 15 Lot (737 TL)

2.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (639 TL)

3.3 Milyon katılım ~ II Lot (540 TL)

3.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (491 TL)

4.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (442 TL)

4.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (393 TL)

4.9 Milyon katılım~7 Lot (344 TL).

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