Sur Tatil Evleri halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman, hangi bankalarda, fiyatı ne kadar?

SURGY halka arzı ile ilgili paylaşılan notlar şöyle:

Borsa Kodu: SURGY

Halka Arz Tarihleri: 7-8 Aralık 2023

Halka Arz Fiyatı: 49,18 TL (Sadece adet bazında (miktarsal) talep girişi yapılabilecektir)

Halka Arz Yöntemi: "Sabit ile Talep Toplama" esasına göre "En İyi Gayret Aracılığı"

Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 145.000.000-TL

Halka Arz Sonrası Sermaye: 167.500.000 - TL

Halka Açıklık Oranı: %26,87

Halka Arz Büyüklüğü: 2.213.100.000 TL