Sur Tatil Evleri halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman, hangi bankalarda, fiyatı ne kadar?

Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman, talep toplama başladı mı sorusu yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzın hisse fiyatları, dağıtım şekli, büyüklüğü ve talep toplama tarihleri belli oldu. Bu noktada yatırımcılar, "Sur Tatil Evleri halka arz katılım endekine uygun mu, hangi bankalarda var?" sorusuna yanıt aramakta. Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin aracı kurum olduğu SURGY halka arzın açıklığı %13.43 olarak belirlenirken, 2.2 milyar TL'lik halka arz büyüklüğü bulunuyor. Peki, Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Sur Tatil Evleri halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda? İşte, konu hakkında detaylar