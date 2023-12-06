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Haberler Fotohaber Sur Tatil Evleri halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman, hangi bankalarda, fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 11:56

Sur Tatil Evleri halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman, hangi bankalarda, fiyatı ne kadar?

Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman, talep toplama başladı mı sorusu yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzın hisse fiyatları, dağıtım şekli, büyüklüğü ve talep toplama tarihleri belli oldu. Bu noktada yatırımcılar, "Sur Tatil Evleri halka arz katılım endekine uygun mu, hangi bankalarda var?" sorusuna yanıt aramakta. Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin aracı kurum olduğu SURGY halka arzın açıklığı %13.43 olarak belirlenirken, 2.2 milyar TL'lik halka arz büyüklüğü bulunuyor. Peki, Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Sur Tatil Evleri halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda? İşte, konu hakkında detaylar

Sur Tatil Evleri halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman, hangi bankalarda, fiyatı ne kadar?

Sur Tatil Evleri halka arz talep toplama işlemi başlıyor. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz eşit dağıtım şeklinde dağıtılacakken, 2.2 milyar TL'lik büyüklüğe sahip halka arzın fiyatı 49,18 olarak belirlendi. Bu noktada yatırımcılar, " Sur Tatil Evleri halka arz kaç lot verir?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Sur Tatil Evleri halka arz hangi bankalarda, katılım endeksine uygun mu? İşte, detaylar

Sur Tatil Evleri halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman, hangi bankalarda, fiyatı ne kadar?

SUR TATİL EVLERİ GYO (SURGY) HALKA ARZI NE ZAMAN?

Sur GYO halka arzı için 7-8 Aralık 2023'te talep toplanacak.

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Sur Tatil Evleri halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman, hangi bankalarda, fiyatı ne kadar?

SUR TATİL EVLERİ GYO HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Lot sayısı toplam 45 milyon.

36.000.000 adedi (%80) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara

9.000.000 adedi (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara

Sur Tatil Evleri halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman, hangi bankalarda, fiyatı ne kadar?

SURGY halka arzı ile ilgili paylaşılan notlar şöyle:

Borsa Kodu: SURGY

Halka Arz Tarihleri: 7-8 Aralık 2023

Halka Arz Fiyatı: 49,18 TL (Sadece adet bazında (miktarsal) talep girişi yapılabilecektir)

Halka Arz Yöntemi: "Sabit ile Talep Toplama" esasına göre "En İyi Gayret Aracılığı"

Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 145.000.000-TL

Halka Arz Sonrası Sermaye: 167.500.000 - TL

Halka Açıklık Oranı: %26,87

Halka Arz Büyüklüğü: 2.213.100.000 TL

Sur Tatil Evleri halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman, hangi bankalarda, fiyatı ne kadar?
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