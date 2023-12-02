Giriş Tarihi: 02.12.2023 01:05 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 01:05

SUR TATİL EVLERİ halka arz ne zaman, kaç lot verir? SPK onay verdi! Sur Tatil Evleri halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

SPK yeni hafta yayınlanan bülteninde Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzını onayladı. Şirketin talep toplama tarihleri, dağıtılacak lot sayısı, hisse fiyatı ve kodu araştırılıyor. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar, '' Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?'' sorularına yanıt arıyor. Şirketin halka arzının büyüklüğü 2,2 milyar TL olacak. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemi başlanacakken, daha sonra Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Sur Tatil Evleri hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, Sur Tatil Evleri talep toplama tarihleri ve diğer detaylar…