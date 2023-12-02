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Haberler Fotohaber SUR TATİL EVLERİ halka arz ne zaman, kaç lot verir? SPK onay verdi! Sur Tatil Evleri halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 02.12.2023 01:05 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 01:05

SUR TATİL EVLERİ halka arz ne zaman, kaç lot verir? SPK onay verdi! Sur Tatil Evleri halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

SPK yeni hafta yayınlanan bülteninde Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzını onayladı. Şirketin talep toplama tarihleri, dağıtılacak lot sayısı, hisse fiyatı ve kodu araştırılıyor. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar, '' Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?'' sorularına yanıt arıyor. Şirketin halka arzının büyüklüğü 2,2 milyar TL olacak. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemi başlanacakken, daha sonra Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Sur Tatil Evleri hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, Sur Tatil Evleri talep toplama tarihleri ve diğer detaylar…

SUR TATİL EVLERİ halka arz ne zaman, kaç lot verir? SPK onay verdi! Sur Tatil Evleri halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Sur Tatil Evleri halka arz talep toplama tarihleri araştırılıyor. Şirket, talep toplama süreci sonrası Yıldız Pazar'da işlem görecek. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerin halka arz fiyatı ve tarihi araştırılıyor. Şirketin halka arzında aracı kurum Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Peki, Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı? Sur Tatil Evleri halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

SUR TATİL EVLERİ halka arz ne zaman, kaç lot verir? SPK onay verdi! Sur Tatil Evleri halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALKA ARZI ONAYLANDI!

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bu hafta başvurusuna onay alan son şirket olan Sur Tatil Evleri'nin halka arzında, şirketin ortağı konumunda bulunan Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret'e ait 22.500.000 TL nominal değerli B grubu payların satılacak.

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SUR TATİL EVLERİ halka arz ne zaman, kaç lot verir? SPK onay verdi! Sur Tatil Evleri halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

1 TL nominal değerli Sur Tatil Evleri payları 49,18 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak.

SUR TATİL EVLERİ halka arz ne zaman, kaç lot verir? SPK onay verdi! Sur Tatil Evleri halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

145.000.000 TL sermayeye sahip Sur Tatil Evleri, halka açılma süreci sonrasında 22.500.000 TL'lik sermaye artırımına giderek, sermayesini 167.500.000 TL'ye yükseltecek.

SUR TATİL EVLERİ halka arz ne zaman, kaç lot verir? SPK onay verdi! Sur Tatil Evleri halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

SUR TATİL EVLERİ KAÇ LOT VERİR?
1 TL nominal değerli paylar 49,18 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

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