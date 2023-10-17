Tab Gıda halka arz ne zaman 2023? (TABGD) Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Giriş Tarihi: 17.10.2023 00:49 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 00:53

Tab Gıda halka arz ne zaman sorusu yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile detayları belli olan arzda talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı gibi konular takip ediliyor. 6,8 Milyar TL ile tarihin en büyük arzını başlatacak şirket yüzde 18,5 halka açık olacak. Şirket payları dijitalleşme, yenilebilir enerji, teknoloji yatırımları için kullanılacak. Borsada BİST kodu TABGD olacak. Peki, 2023 Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı? İşte, ayrıntılar…