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Haberler Fotohaber Tab Gıda halka arz ne zaman 2023? (TABGD) Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 00:49 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 00:53

Tab Gıda halka arz ne zaman 2023? (TABGD) Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Tab Gıda halka arz ne zaman sorusu yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile detayları belli olan arzda talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı gibi konular takip ediliyor. 6,8 Milyar TL ile tarihin en büyük arzını başlatacak şirket yüzde 18,5 halka açık olacak. Şirket payları dijitalleşme, yenilebilir enerji, teknoloji yatırımları için kullanılacak. Borsada BİST kodu TABGD olacak. Peki, 2023 Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı? İşte, ayrıntılar…

Tab Gıda halka arz ne zaman 2023? TABGD Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Tab Gıda halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı soruları yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) takvimine göre Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. talep toplama tarihleri belli oldu. Yatırımcılar en büyük halka arz için yakın takibe başladı. 52 milyon 500 bin lot dağıtacak şirket dünyaca ünlü birçok markayı bünyesinde bulunduruyor. Peki, Tab halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte, TABGD hakkında detaylar...

Tab Gıda halka arz ne zaman 2023? TABGD Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

TARİHİN EN BÜYÜĞÜ: TAB HALKA ARZ OLUYOR!

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile taslak halka arzlar arasında yer alan şirket 6.8 Milyar TL'lik halka arz büyüklüğünde tarihin en büyük halka arzı olacak.

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Tab Gıda halka arz ne zaman 2023? TABGD Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN, HİSSE KODU NEDİR?

Talep toplama takvimi henüz belli olmadı. Taslak halinde olan halka arzda detayların yakın zamanda gelmesi bekleniyor.

Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olacak.

Tab Gıda halka arz ne zaman 2023? TABGD Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

TAB HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 130 TL olacak. Şirket payları eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak.

Tab Gıda halka arz ne zaman 2023? TABGD Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

TAB GIDA KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Tab Gıda'nın halka arz açıklık oranı %18,5 olarak belirlendi.

Halka arzda 52 milyon 500 bin lot dağıtılacak.

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