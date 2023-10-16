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Haberler Fotohaber TAB GIDA halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu 2023: (TABGD) Tab Gıda halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 16.10.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 15:30

TAB GIDA halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu 2023: (TABGD) Tab Gıda halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onaylanmıştı. Şirketin talep toplama tarihleri, dağıtılacak lot sayısı, hisse fiyatı ve kodu netlik kazandı. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar, ''Tab Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?'' sorularına yanıt arıyor. Son dönemin en büyük halka arzlarından biri olacak olan Tab Gıda halka arz kaç lot verir merak ediliyor. Burger King, Popeyes, Sbarro, Arbys gibi markaları bünyesinde barındıran şirketin halka arz büyüklüğü 6.8 Milyar TL olacak. Peki, Tab Gıda hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, talep toplama süreci hakkında detaylar.

TAB Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? TABGD Tab Gıda halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Tab Gıda halka arz talep toplama tarihleri belli oldu. Şirket, talep toplama süreci sonrası TABGD Bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek olup hisse satın almak isteyen yatırımcılar kolları sıvadı. Tab Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ve tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tab Gıda halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Şirketten gelen açıklamaya göre halka arzda aracı kurum İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Peki, Tab Gıda halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

TAB Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? TABGD Tab Gıda halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

TABGD TALEP TOPLAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU! TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Tab Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka arz tarihleri takvimi belli oldu.

Tab Gıda halka arz talep toplama tarihleri 18-19-20 Ekim 2023 olarak açıklandı.

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TAB Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? TABGD Tab Gıda halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

TAB GIDA HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Tab Gıda halka arz hisse fiyatı 130,00 TL olarak belirlendi.

Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

TAB Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? TABGD Tab Gıda halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

TAB GIDA HALKA ARZ HİSSE KODU NEDİR?

Tab Gıda hisse kodu ''TABGD'' olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Tab Gıda halka arzı ''İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.

TAB Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? TABGD Tab Gıda halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

TAB GIDA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI, KAÇ LOT VERİR?

Tab Gıda halka arz büyüklüğü 6,8 Milyar TL olacak. Halka arz açıklık oranı yüzde 20,09 olan Tab Gıda halka arz 52.500.000 lot verecek.

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