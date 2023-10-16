Giriş Tarihi: 16.10.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 15:30

TAB GIDA halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu 2023: (TABGD) Tab Gıda halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onaylanmıştı. Şirketin talep toplama tarihleri, dağıtılacak lot sayısı, hisse fiyatı ve kodu netlik kazandı. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar, ''Tab Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?'' sorularına yanıt arıyor. Son dönemin en büyük halka arzlarından biri olacak olan Tab Gıda halka arz kaç lot verir merak ediliyor. Burger King, Popeyes, Sbarro, Arbys gibi markaları bünyesinde barındıran şirketin halka arz büyüklüğü 6.8 Milyar TL olacak. Peki, Tab Gıda hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, talep toplama süreci hakkında detaylar.