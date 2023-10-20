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Haberler Fotohaber Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? (TABGD) Tab Gıda ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:52

Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? (TABGD) Tab Gıda ne zaman işlem görecek?

Tab Gıda halka arz kaç lot verdi sorusu son dakika yanıt aramaya başladı. Bünyesinde Amasya Et Ürünleri, Atakey, Ekmek Unlu Gıda, Coca-Cola, Beypiliç, Kraft Heinz, Dimes, Konya Şeker, Popeyes, Burger King, Sbarro, Subway, Ne Yediğini Bil, Usta Dönerci, Usta Pideci gibi markaları barındıran TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş., 18 – 19 – 20 Ekim tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştiriyor. Yatırımcılar, "Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor. 6,8 milyar TL'lik halka arz büyüklüğüyle BİST tarihinin en büyük talep toplama işlemleri gerçekleştirildi. Peki, Tab Gıda ne zaman işlem görecek? Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, konu hakkında detaylar

Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? TABGD Tab Gıda ne zaman işlem görecek?

Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz talep toplama işlemi 20 Ekim 2023 saat 17.00'de sona erecek. TABGD" bist koduyla işlem görecek olan şirketin halka arz büyüklüğü 6,8 milyar TL olarak belirlendi. Peki, Tab Gıda ne zaman işlem görecek? İşte detaylar

Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? TABGD Tab Gıda ne zaman işlem görecek?

TARİHİN EN BÜYÜĞÜ: TAB HALKA ARZ OLUYOR!

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile taslak halka arzlar arasında yer alan şirket 6.8 Milyar TL'lik halka arz büyüklüğünde tarihin en büyük halka arzı olacak.

Yıldı Pazar'da "TABGD" bist koduyla işlem görecek olan şirket 18 Ekim tarihine başlayan talep toplamasına, 20 Ekim tarihinde son verecek.

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Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? TABGD Tab Gıda ne zaman işlem görecek?

HALKA ARZ DAĞITIM ŞEKLİ (OLASI)

1.7 milyon katılımcı: 24 lot (3.120 TL)

2,1 milyon katılımcı: 19 lot (2.470 TL)

2,5 milyon katılımcı: 16 lot (2.080 TL)

2,9 milyon katılımcı: 14 lot (1.820 TL)

Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? TABGD Tab Gıda ne zaman işlem görecek?

3,3 milyon katılımcı: 12 lot (1.560 TL)

3,7 milyon katılımcı: 11 lot (1.430 TL)

4,1 milyon katılımcı: 10 lot (1.300 TL)

4,5 milyon katılımcı: 9 lot (1.170 TL)

Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? TABGD Tab Gıda ne zaman işlem görecek?

TAB GIDA HALKA ARZ DETAYLARI

TAB Gıda halka arz hisse fiyatı 130 TL olarak açıklandı.

TAB Gıda halka arz katılım endeksine uygun olup, halka açıklık oranı ise %20,09 olarak duyuruldu.

Halka arz büyüklüğü ise 6,8 Milyar TL olan şirket sabit fiyatla talep toplayacak.

Toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 6,8 milyar TL olacak. Satılacak olan paylar bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak.

Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat miktarına göre dağıtılması muhtemel pay miktarları şu şekilde:

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