Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? (TABGD) Tab Gıda ne zaman işlem görecek?

Tab Gıda halka arz kaç lot verdi sorusu son dakika yanıt aramaya başladı. Bünyesinde Amasya Et Ürünleri, Atakey, Ekmek Unlu Gıda, Coca-Cola, Beypiliç, Kraft Heinz, Dimes, Konya Şeker, Popeyes, Burger King, Sbarro, Subway, Ne Yediğini Bil, Usta Dönerci, Usta Pideci gibi markaları barındıran TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş., 18 – 19 – 20 Ekim tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştiriyor. Yatırımcılar, "Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor. 6,8 milyar TL'lik halka arz büyüklüğüyle BİST tarihinin en büyük talep toplama işlemleri gerçekleştirildi. Peki, Tab Gıda ne zaman işlem görecek? Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, konu hakkında detaylar