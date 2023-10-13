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Haberler Fotohaber TALEP TOPLAMA! Tab Gıda halka arz talep ne zaman 2023? Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 13.10.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 11:57

TALEP TOPLAMA! Tab Gıda halka arz talep ne zaman 2023? Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Son Dakika Tab Gıda halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı tarihin en büyük arzını yatırımcılar ile buluşturacak. Tab Gıda talep toplama tarihleri şimdiden takvimlerde işaretlenmeyi bekliyor. "Tab Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, borsa kodu ne?" soruları yanıt arıyor. Yüzde 18,5 halka açıklık oranı bulunan şirket 6,8 Milyar TL ile tarihin en büyük arzını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Dijitalleşme, yenilebilir enerji, teknoloji yatırımları yapacak şirketin borsada BİST kodu araştırılıyor. Peki, 2023 Tab Gıda halka arz talep toplama tarihleri ve tüm ayrıntılar…

TALEP TOPLAMA! Tab Gıda halka arz talep ne zaman 2023? Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Tab Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı soruları yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde taslak halka arzlar arasında yer alan Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. talep toplama tarihleri ile araştırılıyor. Yatırımcılar ''Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?'' araştırıyor. 52 milyon 500 bin lotla çıkacak halka arzın hisse fiyatı da belli oldu. İşte, Tab halka arz hakkında merak edilenler…

TALEP TOPLAMA! Tab Gıda halka arz talep ne zaman 2023? Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

TARİHİN EN BÜYÜĞÜ: TAB GIDA HALKA ARZ OLUYOR!

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile taslak halka arzlar arasında yer alan şirket 6.8 Milyar TL'lik halka arz büyüklüğünde tarihin en büyük halka arzı olacak.

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TALEP TOPLAMA! Tab Gıda halka arz talep ne zaman 2023? Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN, HİSSE KODU NEDİR?

Talep toplama takvimi henüz belli olmadı. Taslak halinde olan halka arzda detayların yakın zamanda gelmesi bekleniyor.

Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olacak.

TALEP TOPLAMA! Tab Gıda halka arz talep ne zaman 2023? Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

TAB HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 130 TL olacak. Şirket payları eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak.

TALEP TOPLAMA! Tab Gıda halka arz talep ne zaman 2023? Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

TAB GIDA KAÇ LOT VERİYOR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Tab Gıda'nın halka arz açıklık oranı %18,5 olarak belirlendi.

Halka arzda 52 milyon 500 bin lot dağıtılacak.

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