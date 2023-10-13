Giriş Tarihi: 13.10.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 11:57

TALEP TOPLAMA! Tab Gıda halka arz talep ne zaman 2023? Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Son Dakika Tab Gıda halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı tarihin en büyük arzını yatırımcılar ile buluşturacak. Tab Gıda talep toplama tarihleri şimdiden takvimlerde işaretlenmeyi bekliyor. "Tab Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, borsa kodu ne?" soruları yanıt arıyor. Yüzde 18,5 halka açıklık oranı bulunan şirket 6,8 Milyar TL ile tarihin en büyük arzını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Dijitalleşme, yenilebilir enerji, teknoloji yatırımları yapacak şirketin borsada BİST kodu araştırılıyor. Peki, 2023 Tab Gıda halka arz talep toplama tarihleri ve tüm ayrıntılar…