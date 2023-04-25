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Haberler Fotohaber Taşerona kadro 2023 son durum: Bakan Bilgin açıkladı! 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?
Giriş Tarihi: 25.04.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 14:01

Taşerona kadro 2023 son durum: Bakan Bilgin açıkladı! 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Sözleşmeli ve geçici işçinin kadro alması ardından taşeron işçi kadro haberlerini takip etmeye başladı. Taşerona kadro son durum araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar sürerken Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Haberi bekleyen işçi ve işveren, 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler sorularına yanıt arıyor. Ekonomi gündemini meşgul eden çalışma Meclis'te yer almayı bekliyor. İşte, 2023 taşerona kadro son durum gelişmeleri…

Taşerona kadro 2023 son durum: Bakan Bilgin açıkladı! 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Taşerona kadro son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Bakan Vedat Bilgin tarafından çalışmanın neredeyse sonuna gelindiği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Bakanlık bünyesinde çalışmalar hız kazanırken Meclis'in mesaiye dönmesi bekleniyor. 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler soruları yanıt arıyor. Taşeron işçi kadro almayı bekliyor. İşte, 2023 taşerona kadro son durum

Taşerona kadro 2023 son durum: Bakan Bilgin açıkladı! 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA: KAMUDAKİ TAŞERONLARI PLANLADIK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

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Taşerona kadro 2023 son durum: Bakan Bilgin açıkladı! 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRODA!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

Taşerona kadro 2023 son durum: Bakan Bilgin açıkladı! 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

Taşerona kadro 2023 son durum: Bakan Bilgin açıkladı! 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

"700 BİN İŞÇİNİN KAMU SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

Başkan Erdün Atalay, "seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

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