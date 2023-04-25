Giriş Tarihi: 25.04.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 14:01

Taşerona kadro 2023 son durum: Bakan Bilgin açıkladı! 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Sözleşmeli ve geçici işçinin kadro alması ardından taşeron işçi kadro haberlerini takip etmeye başladı. Taşerona kadro son durum araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar sürerken Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Haberi bekleyen işçi ve işveren, 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler sorularına yanıt arıyor. Ekonomi gündemini meşgul eden çalışma Meclis'te yer almayı bekliyor. İşte, 2023 taşerona kadro son durum gelişmeleri…