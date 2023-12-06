Giriş Tarihi: 06.12.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 14:45

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

Taşerona kadro son dakika haberleri: Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı kapsamında taşeron işçinin kadroya geçirilmesine dair çalışmanın da gündeme gelmesi bekleniyor. Yılsonunda öncelikli olarak asgari ücret, emekli ve memur zammının görüşüldüğü kurulda taşerona kadroda son durum da araştırılıyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Torba yasa içinde değerlendirilmesi de beklenenler arasında. İlgililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı açıklamasına yöneldi. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?