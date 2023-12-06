Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 14:45

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

Taşerona kadro son dakika haberleri: Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı kapsamında taşeron işçinin kadroya geçirilmesine dair çalışmanın da gündeme gelmesi bekleniyor. Yılsonunda öncelikli olarak asgari ücret, emekli ve memur zammının görüşüldüğü kurulda taşerona kadroda son durum da araştırılıyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Torba yasa içinde değerlendirilmesi de beklenenler arasında. İlgililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı açıklamasına yöneldi. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

Taşerona kadro son durum bugün arama motorlarında yerini aldı. Kabine ile yeniden gündem olan çalışmada sona gelindiği aktarılmıştı. Kanun teklifine dair Cumhurbaşkanlığı ve TÜRK-İŞ arasındaki görüşme oldukça kritikti. Toplantıda talepler belirtildi. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? İşte, taşerona kadro son dakika 2023 haberleri…

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR!

Kabine 6 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'te toplanacak. Akşam saatlerinde bitecek toplantının ardından kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Memur emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, taşerona kadro gibi birçok konuda detayların Kabine ile görüşülmesi bekleniyor.

Enflasyonla mücadele ve asgari ücret de toplantı için en dikkat çeken konular arasında yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

KAMUDA TAŞERONLAR PLANLANDI!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetmişti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO VERİLDİ

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

SON DAKİKA