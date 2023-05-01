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Haberler Fotohaber Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Vedat Bilgin açıklamaları... Kadro alamayan 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?
Giriş Tarihi: 01.05.2023 21:55 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 21:55

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Vedat Bilgin açıklamaları... Kadro alamayan 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Kadro alamayan taşeron işçi yeni çalışmayı takip ediyor. Taşerona kadro son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Konuya dair Bakan Vedat Bilgin açıklamaları takip ediliyor. Son olarak 3600 ek gösterge açıklaması ve Başkan Erdoğan'dan gelen refah payı duyurusu ile araştırmalar hız kazandı. 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler soruları yanıt arıyor. Çalışmanın neredeyse tamamlandığı aktarılmıştı. Yeni gelişmeler gündemde. İşte, taşerona kadro son dakika haberleri 2023…

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Vedat Bilgin açıklamaları... Kadro alamayan 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Taşerona kadro son durum yeni gelişmeler araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen sürecin yanı sıra TÜRK-İŞ ve Başkan Erdoğan'ın görüşmesi konuya dair yeni açıklamaları ortaya koydu. İşçi ve işveren Meclis'e gelecek çalışmayı bekliyor. Taşerona kadro son dakika haberleri 2023 gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Araştırmalar hız kazandı. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, detaylar…

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Vedat Bilgin açıklamaları... Kadro alamayan 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI: 3600 EK GÖSTERGEDE YENİ GELİŞME!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır." dedi.

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Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Vedat Bilgin açıklamaları... Kadro alamayan 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASININ BÜYÜK BİR KISMI TAMAMLANDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Vedat Bilgin açıklamaları... Kadro alamayan 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Vedat Bilgin açıklamaları... Kadro alamayan 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

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