Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Bakan Vedat Bilgin açıklamaları... Kadro alamayan 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Kadro alamayan taşeron işçi yeni çalışmayı takip ediyor. Taşerona kadro son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Konuya dair Bakan Vedat Bilgin açıklamaları takip ediliyor. Son olarak 3600 ek gösterge açıklaması ve Başkan Erdoğan'dan gelen refah payı duyurusu ile araştırmalar hız kazandı. 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler soruları yanıt arıyor. Çalışmanın neredeyse tamamlandığı aktarılmıştı. Yeni gelişmeler gündemde. İşte, taşerona kadro son dakika haberleri 2023…