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Haberler Fotohaber Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, var mı, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 10:35

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, var mı, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Sözleşmeli ve geçici işçilerin kadro alması ardından taşeron işçi için de çalışma yürütülüyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı ile araştırmalar yeniden hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla taşerona kadroda son durum takip ediliyor. Çalışmanın Meclis'e gelmesi konusunda torba yasa üzerinde duruluyor. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, var mı, kimleri kapsıyor? İşte, son gelişmeler.

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, var mı, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro son durum gelişmeleri ile gündemde. Bugün yapılacak Kabine Toplantısıyla yeniden gündeme gelen çalışma çözülecek konular arasında yer alıyor. Başkan Işıkhan ve Başkan Erdoğan'ın konuya dair açıklamaları bekleniyor. Son olarak Cumhurbaşkanı ve TÜRK-İŞ görüşmesinde talepler iletildi. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, taşerona kadro son dakika 2023 haberleri…

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, var mı, kimleri kapsıyor?

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR

Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak Bakanlar Kurulu, 20 Kasım Pazartesi saat 15.00'te toplantıya başlayacak.

Kabine Toplantısı gündemi ile emekli ikramiyesi ek düzenleme, emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi gibi konular araştırılıyor.

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Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, var mı, kimleri kapsıyor?

KAMUDA TAŞERONLAR PLANLANDI!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetmişti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, var mı, kimleri kapsıyor?

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, var mı, kimleri kapsıyor?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

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