Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, var mı, kimleri kapsıyor?

Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 10:35

Taşerona kadro son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Sözleşmeli ve geçici işçilerin kadro alması ardından taşeron işçi için de çalışma yürütülüyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı ile araştırmalar yeniden hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla taşerona kadroda son durum takip ediliyor. Çalışmanın Meclis'e gelmesi konusunda torba yasa üzerinde duruluyor. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, var mı, kimleri kapsıyor? İşte, son gelişmeler.