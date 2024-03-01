TCMB Ödeme Sistemleri yenilendi

1992 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 2013 yılında TCMB bünyesinde yeniden geliştirilerek üretime alınan TCMB Ödeme Sistemleri, 10 yılı aşkın süredir Türkiye ödemeler ekosisteminin ana altyapısı olarak etkin ve verimli bir şekilde faaliyet gösteriyor. 2023 yılında TCMB Ödeme Sistemlerinde yaklaşık 780 milyon adet işlemin mutabakatı gerçekleşmiş olup günlük ortalama işlem adedi 3,1 milyon.