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Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:39

TCMB Ödeme Sistemleri yenilendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödeme Sistemleri yeni teknolojiler ve mimari ile yenilenerek devreye alındı.

TCMB Ödeme Sistemleri yenilendi

Merkez Bankası, TCMB Ödeme Sistemlerinin yenilenmesine ilişkin basın duyurusu yayımladı.

TCMB Ödeme Sistemleri yenilendi

TCMB ÖDEME SİSTEMLERİ YENİLENDİ

EFT, PÖS ve EMKT bileşenlerinden oluşan TCMB Ödeme Sistemleri, 23 Şubat 2024 tarihi itibarıyla yenilendi.

Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bankalararası Türk Lirası Aktarım Sistemi (EFT), Müşteriler Arası Türk Lirası Aktarım Sistemi (PÖS) ve Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi (EMKT) bileşenlerinden oluşan TCMB Ödeme Sistemleri, daha esnek ve bağımsız bir mimariye geçiş amacıyla TCMB bünyesinde geliştirilerek yenilenmiş haliyle 23 Şubat 2024 tarihi itibarıyla hizmet vermeye başladı.

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TCMB Ödeme Sistemleri yenilendi

1992 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 2013 yılında TCMB bünyesinde yeniden geliştirilerek üretime alınan TCMB Ödeme Sistemleri, 10 yılı aşkın süredir Türkiye ödemeler ekosisteminin ana altyapısı olarak etkin ve verimli bir şekilde faaliyet gösteriyor. 2023 yılında TCMB Ödeme Sistemlerinde yaklaşık 780 milyon adet işlemin mutabakatı gerçekleşmiş olup günlük ortalama işlem adedi 3,1 milyon.

TCMB Ödeme Sistemleri yenilendi

Sektör ihtiyaçları, uluslararası gereksinimler ve güncel teknolojik gelişmeler çerçevesinde sistemlerin etkin ve verimli çalışmasına yönelik geliştirmelere devam edilecek.

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