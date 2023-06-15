SON DAKİKA|| Başkan Erdoğan talimat verdi! Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz asgari ücret ara zammı net ve bürüt ne kadar olacak?

Asgari ücret ara zammı son dakika gelişmeleri mercek altına alındı. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde 13 Haziran Salı günü ilk toplantı yapıldı. İkinci toplantıya kısa bir süre kala vatandaşlar "Asgari ücret ne kadar, kaç TL? "olacak merak ediyor. Temmuz asgari ücret ara zammı ne kadar olacak belli oluyor. İşçi ve işveren gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, net ve brüt asgari ücret zam detayları…