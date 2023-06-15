Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA|| Başkan Erdoğan talimat verdi! Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz asgari ücret ara zammı net ve bürüt ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 09:31

SON DAKİKA|| Başkan Erdoğan talimat verdi! Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz asgari ücret ara zammı net ve bürüt ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı 2023 ilk toplantısı tamamlandı. Asgari ücret ne kadar olacak bu noktada merak edilmeye başladı. Temmuz asgari ücret zam oranını belirlemek için 13 Haziran Salı günü Vedat Işıkhan liderliğinde toplanmıştı. İşveren ve işçinin beklentileri gözetilerek mevcut asgari ücretin değerlendirmesini toplantılarda ele alınıyor. İkinci toplantı tarihine kısa bir süre kala vatandaşlar "Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak sorularına yanıt arıyor. Temmuz ayı itibariyle işçi ve işveren yeni asgari ücret üzerinden işlem yapacak. Peki, temmuz ayı asgari ücret ara zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…

TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA || Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Başkan Erdoğan’dan asgari ücret artışı son dakika açıklamaları

Asgari ücret ara zammı son dakika gelişmeleri mercek altına alındı. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde 13 Haziran Salı günü ilk toplantı yapıldı. İkinci toplantıya kısa bir süre kala vatandaşlar "Asgari ücret ne kadar, kaç TL? "olacak merak ediyor. Temmuz asgari ücret ara zammı ne kadar olacak belli oluyor. İşçi ve işveren gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, net ve brüt asgari ücret zam detayları…

TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA || Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Başkan Erdoğan’dan asgari ücret artışı son dakika açıklamaları

İLK ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI SONA ERDİ!

1. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı komisyonda TÜRK-İŞ ve TİSK hazır bulundu.

Toplantıdan çıkan kararlar için TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol açıklamaları takip ediliyor.

İlk açıklamanın sahibi TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA || Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Başkan Erdoğan’dan asgari ücret artışı son dakika açıklamaları

Solak, "Kurban Bayramı öncesi bir an önce bitmesini istiyoruz. Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Kısa sürede sonuçlansın istiyoruz" idalerine yer verdi.

Buna göre asgari ücrete zam çalışmalarının bu yıl erken tamamlanması bekleniyor.

TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA || Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Başkan Erdoğan’dan asgari ücret artışı son dakika açıklamaları

YENİ KABİNE İKİNCİ KEZ TOPLANDI!

Yeni Kabine 14 Haziran Çarşamba günü ikinci kez bir araya geldi. Kabinenin en önemli konusunun emekliye, memure ve asgari ücretliye zam konusu olduğu konuşulanlar arasında.

Öte yandan vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, refah payı gibi çalışmalar da görüşülmesi beklenenler arasında yer alıyor.

TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA || Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Başkan Erdoğan’dan asgari ücret artışı son dakika açıklamaları

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT!

İlk Kabine asgari ücret, emekli ve memur zammı gibi konu başıkları ile ekonomi ağırlıklı gerçekleşti. İşçi ücretlerinde iyileştirme yapılarak alım gücünün artırılması ve artan alım gücünün korunmasına dair talimat verdi. Bu amaçta ilk görüşülen asgari ücret olacak.

Böylece asgari ücret için çalışmalar başladı.

SON DAKİKA