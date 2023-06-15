Giriş Tarihi: 15.06.2023 09:31
Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
09:31
SON DAKİKA|| Başkan Erdoğan talimat verdi! Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz asgari ücret ara zammı net ve bürüt ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı 2023 ilk toplantısı tamamlandı. Asgari ücret ne kadar olacak bu noktada merak edilmeye başladı. Temmuz asgari ücret zam oranını belirlemek için 13 Haziran Salı günü Vedat Işıkhan liderliğinde toplanmıştı. İşveren ve işçinin beklentileri gözetilerek mevcut asgari ücretin değerlendirmesini toplantılarda ele alınıyor. İkinci toplantı tarihine kısa bir süre kala vatandaşlar "Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak sorularına yanıt arıyor. Temmuz ayı itibariyle işçi ve işveren yeni asgari ücret üzerinden işlem yapacak. Peki, temmuz ayı asgari ücret ara zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…