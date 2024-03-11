Ticaret Bakanlığı 51 il için açıkladı: Yerel kalkınmaya katkı...

DEPREM BÖLGESİNDE İHRACAT ARTTI

Geçen yılın şubat ayına göre faaliyet illerine göre ise; Gaziantep 370 milyon dolarla en fazla artış sağlayan birinci il, Hatay 277 milyon dolarla en fazla artış sağlayan ikinci il, Kocaeli 274 milyon dolarla en fazla artış sağlayan üçüncü il, Mersin 197 milyon dolarla en fazla artış sağlayan dördüncü il, Bursa ise 155 milyon dolarla en fazla ihracat artışı sağlayan beşinci il konumunda yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen yıl söz konusu bölgede ihracat yüzde 41,7 oranında düşerken, bu yıl geçen yıla göre yüzde 77,2, deprem öncesi döneme göre de 3,2 oranında arttı. 2024 yılı şubat ayında ihracat artışı en yüksek olan il yüzde 130,9'luk artışla Kahramanmaraş olurken, onu sırasıyla yüzde 127,5'lik artış ile Hatay ve yüzde 111,1'lik artış ile Osmaniye takip etti.