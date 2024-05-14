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Giriş Tarihi: 14.05.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 09:30

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Süreler uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, lisanslı depoculukta azami depolama sürelerini uzattı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Süreler uzatıldı

Bazı tarım ürünlerine ilişkin lisanslı depoculuk uygulamasında azami depolama sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Süreler uzatıldı

LİSANSLI DEPOCULUKTA AZAMİ DEPOLAMA SÜRELERİ UZATILDI

Ticaret Bakanlığının Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, lisanslı depolarda yer alacak tarım ürünlerinin azami depolama süresi 24 aydan 36 aya çıkarıldı.

Bakanlığın Hububat, Baklagiller Ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, tebliğe konu tarım ürünlerinin hasat döneminden itibaren lisanslı depolarda azami depolanabilme süresi 12 aydan 18 aya yükseltildi. Bu süre, Toprak Mahsulleri Ofisine ait ürünler için 24 ay yerine 36 ay olarak belirlendi.

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