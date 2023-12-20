‘TL’ rüzgarı arkasına aldı! Merkez Bankası’nın adımları damga vurdu! Risk primi düştü! Rezervler rekor kırdı

SADELEŞME SÜRECİNE İLİŞKİN İLK ADIM, 25 HAZİRAN'DA ATILDI

26 Mayıs'ta 98,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 24 Kasım haftasında 136 milyar 493 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Rezervler, 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 225 milyon dolar artışla 141 milyar 374 milyon dolara çıkarak rekor kırmaya devam etti. Toplam rezervlerdeki artış, mayıs sonundan 8 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede 42,9 milyar dolar oldu.

Dr. Hafize Gaye Erkan'ın 9 Haziran 2023'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanmasıyla sıkı para politikası uygulamaları öne çıktı. Bu kapsamda, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk lirası (TL) tasarrufların ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalar hayata geçirildi.

Merkez Bankası'nın sadeleşme süreci bu dönemde ön planda yer aldı. Sadeleşme süreci, Para Politikası Kurulunun (PPK) ilan ettiği ilkeler doğrultusunda kademeli olarak devam ederken, bu dönemde TL mevduatları artıracak, KKM'yi azaltacak çok sayıda düzenlemeye gidildi.

Sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım, 25 Haziran'da atıldı. Buna göre, menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verildi.