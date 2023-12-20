‘TL’ rüzgarı arkasına aldı! Merkez Bankası’nın adımları damga vurdu! Risk primi düştü! Rezervler rekor kırdı

Temmuz ayında, sadeleşme sürecinde yeni bir adımla raporlama yükümlülüğünü, 50 milyon lira ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde kapsama giren tüm firmalar için Ocak 2024 raporlama döneminden başlamak üzere erteleyen TCMB, refinansman veya farklı bir isim altında kredinin faiz/kar payı oranında artış yapılmasının yeni kredi kullandırımı olarak kabul edilmeyeceğini duyurdu.
4 Temmuz'da bankalara gönderilen yazı ile Merkez Bankası, KKM dönüşlerinde özel bankalara döviz sağlamaya başladı.
TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi için zaman aralığını genişleten TCMB, sadeleşmede yeni adım kapsamında, zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gitti.
Komisyon uygulamasında hedef oran, 25 Haziran ve 8 Temmuz'daki adımları tamamlayıcı şekilde yüzde 57 olarak güncellenirken, yabancı para mevduat hesaplarından veya kur korumalı hesaplardan kur korumasız en az 3 ay vadeli TL mevduat hesabına geçişin, TL pay ve dönüşüm oranı hesaplamasında dikkate alınacağı kaydedildi.
Merkez Bankası, miktarsal sıkılaştırma için ilk adımı 21 Temmuz'da attı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, TL likidite fazlasının zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekileceği, vadeli TL mevduata geçişi teşvik amacıyla KKM hesaplarına yüzde 15 zorunlu karşılık uygulanacağı belirtildi.
TCMB'nin 25 Temmuz'daki yeni düzenlemeleri kapsamında, kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları devreye alınırken, enflasyonun kontrolü ve iç talebi dengeleme amaçlı kararlar da yürürlüğe girdi. İhracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, tüm sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutuldu.
Sadeleşme süreci kapsamında 20 Ağustos'ta yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.
Bankalara 28 Ağustos'ta KKM uygulama talimatı gönderen TCMB, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi. Bankaların, yüzde 95 hedefini, gerçek ve tüzel kişi dönüşüm hesaplarının yenilenmesi veya döviz dönüşümlü hesaplardan 32 gün ve üzeri TL vadeli mevduata geçiş ile sağlayabileceği belirtildi.
Gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe giden Merkez Bankası, 30 Haziran 2023 olan tarihi, 31 Ağustos 2023 olarak değiştirdi.