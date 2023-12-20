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Giriş Tarihi: 20.12.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 12:09

TL’ rüzgarı arkasına aldı! Merkez Bankası'nın adımları damga vurdu! Risk primi düştü! Rezervler rekor kırdı

Yeni ekonomi yönetiminin adımları 2023 yılına damgayı vurdu. Merkez Bankası'nın uygulamalarıyla 'TL' rüzgarı arkasına alırken, rezervler rekor kırdı. Ülke genelinde uygulanan para ve maliye politikaları etkisini gösterirken, kredi risk primi de 290 baz puanın altını gördü.

‘TL’ rüzgarı arkasına aldı! Merkez Bankası’nın adımları damga vurdu! Risk primi düştü! Rezervler rekor kırdı

Dünyanın önde gelen merkez bankalarının enflasyon ve resesyon ikilemi içinde kalarak yüksek belirsizlik oluşturduğu 2023'e, yeni ekonomi yönetimi ile Türkiye'de sıkılaşma adımları damga vurdu.

‘TL’ rüzgarı arkasına aldı! Merkez Bankası’nın adımları damga vurdu! Risk primi düştü! Rezervler rekor kırdı

MERKEZ BANKASI'NIN ADIMLARI DAMGA VURDU

Mayıs ayındaki seçimlerin ardından yeni Cumhurbaşkanı Kabinesi üyeleri belirlendi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öncülüğündeki ekonomi yönetiminin yeni yol haritasına ilişkin adımlar hızla uygulamaya konuldu.

2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritası uygulanırken, yürütülen ekonomi programının önemli bir hedefi de uluslararası rezerv birikimini sağlamak oldu.

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‘TL’ rüzgarı arkasına aldı! Merkez Bankası’nın adımları damga vurdu! Risk primi düştü! Rezervler rekor kırdı

SADELEŞME SÜRECİNE İLİŞKİN İLK ADIM, 25 HAZİRAN'DA ATILDI

26 Mayıs'ta 98,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 24 Kasım haftasında 136 milyar 493 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Rezervler, 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 225 milyon dolar artışla 141 milyar 374 milyon dolara çıkarak rekor kırmaya devam etti. Toplam rezervlerdeki artış, mayıs sonundan 8 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede 42,9 milyar dolar oldu.

Dr. Hafize Gaye Erkan'ın 9 Haziran 2023'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanmasıyla sıkı para politikası uygulamaları öne çıktı. Bu kapsamda, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk lirası (TL) tasarrufların ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalar hayata geçirildi.

Merkez Bankası'nın sadeleşme süreci bu dönemde ön planda yer aldı. Sadeleşme süreci, Para Politikası Kurulunun (PPK) ilan ettiği ilkeler doğrultusunda kademeli olarak devam ederken, bu dönemde TL mevduatları artıracak, KKM'yi azaltacak çok sayıda düzenlemeye gidildi.

Sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım, 25 Haziran'da atıldı. Buna göre, menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verildi.

‘TL’ rüzgarı arkasına aldı! Merkez Bankası’nın adımları damga vurdu! Risk primi düştü! Rezervler rekor kırdı

Temmuz ayında, sadeleşme sürecinde yeni bir adımla raporlama yükümlülüğünü, 50 milyon lira ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde kapsama giren tüm firmalar için Ocak 2024 raporlama döneminden başlamak üzere erteleyen TCMB, refinansman veya farklı bir isim altında kredinin faiz/kar payı oranında artış yapılmasının yeni kredi kullandırımı olarak kabul edilmeyeceğini duyurdu.

4 Temmuz'da bankalara gönderilen yazı ile Merkez Bankası, KKM dönüşlerinde özel bankalara döviz sağlamaya başladı.
TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi için zaman aralığını genişleten TCMB, sadeleşmede yeni adım kapsamında, zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gitti.

Komisyon uygulamasında hedef oran, 25 Haziran ve 8 Temmuz'daki adımları tamamlayıcı şekilde yüzde 57 olarak güncellenirken, yabancı para mevduat hesaplarından veya kur korumalı hesaplardan kur korumasız en az 3 ay vadeli TL mevduat hesabına geçişin, TL pay ve dönüşüm oranı hesaplamasında dikkate alınacağı kaydedildi.

Merkez Bankası, miktarsal sıkılaştırma için ilk adımı 21 Temmuz'da attı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, TL likidite fazlasının zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekileceği, vadeli TL mevduata geçişi teşvik amacıyla KKM hesaplarına yüzde 15 zorunlu karşılık uygulanacağı belirtildi.

TCMB'nin 25 Temmuz'daki yeni düzenlemeleri kapsamında, kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları devreye alınırken, enflasyonun kontrolü ve iç talebi dengeleme amaçlı kararlar da yürürlüğe girdi. İhracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, tüm sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutuldu.

Sadeleşme süreci kapsamında 20 Ağustos'ta yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

Bankalara 28 Ağustos'ta KKM uygulama talimatı gönderen TCMB, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi. Bankaların, yüzde 95 hedefini, gerçek ve tüzel kişi dönüşüm hesaplarının yenilenmesi veya döviz dönüşümlü hesaplardan 32 gün ve üzeri TL vadeli mevduata geçiş ile sağlayabileceği belirtildi.

Gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe giden Merkez Bankası, 30 Haziran 2023 olan tarihi, 31 Ağustos 2023 olarak değiştirdi.

‘TL’ rüzgarı arkasına aldı! Merkez Bankası’nın adımları damga vurdu! Risk primi düştü! Rezervler rekor kırdı

TL'Yİ CAZİP KILACAK ADIMLAR

TCMB, bankacılık sistemini TL'yi cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına devam etti. Bu kapsamda 18 Eylül'de standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı artış hedefi, yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi. Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici oldu. Kredi akışını rahatlatmak üzere ihracat ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı.

Uygulama talimatında yapılan değişiklikle TL dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğu 25 Eylül'de kaldırıldı. Böylece bankaların TL dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı.

TCMB, 27 Ekim'de, bankacılık sisteminde TL'nin payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi. TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için daha önce aylık yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltilen TL payı artış hedefi, aylık yüzde 3,5'e çıkarıldı.

Sadeleşme adımları kapsamında kur korumalı hesapların yenilenmesi veya TL'ye geçişine ilişkin menkul kıymet tesisi uygulaması sonlandırılarak döviz dönüşümlü kur korumalı hesapların kademeli azaltılması hedefinin, komisyon uygulamasında daha etkin bir şekilde yönetileceği belirtildi.

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