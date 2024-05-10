TMO’dan çiftçiyi rahatlatacak mesaj!

"BU YIL REKOLTENİN BEREKETLİ OLMASINI BEKLİYORUZ"
Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) tarafından TMO desteğiyle düzenlenen Uluslararası 2024 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı, Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirildi.
TMO Genel Müdürü Güldal, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, salgın, ekonomik krizler ve savaş gibi durumların ülkeleri ticari ve ekonomik yönden etkilediğini söyledi.
Her hasat yılının kendine has değerlendirilmesi gerektiğini bildiren Güldal, "Ülkemizde buğday ekim alanlarının artmaya başladığını herhalde herkes fark ediyordur. Son yıllardaki pozitif fiyatlandırmalar bunu tetiklemiştir." diye konuştu.
Güldal, son iki yıldır dünyada bereketli sezonlar yaşandığına işaret ederek, bu yıl dünya genelinde geçen yılın üretim seviyelerine yaklaşılacağını aktardı.
Türkiye'de bu yıl rekoltenin bereketli olmasını beklediklerini belirten Güldal, "TMO olarak her türlü projeksiyona hazırız. Geçen yıl TMO, tarihinin en yüksel alımını gerçekleştirdi. Milli servet olarak nitelendirdiğimiz bu stokları dikkatli şekilde takip ettik. Ekonomik olarak önümüzdeki birkaç yılın sigortası noktasında önemli olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.