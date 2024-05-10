TMO’dan çiftçiyi rahatlatacak mesaj!

"TMO'NUN AÇIKLAYACAĞI FİYATI BEKLİYORUZ"

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, Türkiye'nin un ve makarna ihracatında dünyada ilk sıralarda yer aldığına işaret ederek, "Geçen yıl sektör adına olumlu sonuçlandı. Buğday yokluğunu yönettiğimiz gibi çokluğunu da yönetebilmeliyiz. Ülke olarak elimizde buğdayımız var. Elimizde buğday olunca pazarlık gücümüz oluyor. Bu yıl geçen yıldan daha fazla un ihraç eder konuma doğru gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Buğdayda bu yıl geçen yıla yakın miktarda ürün beklentileri olduğunu bildiren Tezcan, "Sektör olarak TMO'nun açıklayacağı fiyatın beklentisi içerisindeyiz. Ayrıca geçen yıl sağlanan prim desteğinin bul yıl da aratarak devam etmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, hububatta lisanslı depolama kapasitesinin önemine işaret ederek, 2019'da 4 milyon ton olan lisanslı depo kapasitesinin bu yıl 10,4 milyon tona çıktığını söyledi.