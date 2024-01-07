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Haberler Fotohaber Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Türk halkının en çok merak ettiği model geliyor: Tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 07.01.2024 17:41 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 17:42

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Türk halkının en çok merak ettiği model geliyor: Tarih belli oldu

Seri üretime geçtiği günden itibaren vatandaşın ilgi odağı olan Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk otomobili olan Togg T10X her geçen gün trafikteki sayısını artırıyor. Öte yandan Togg sosyal medya hesabından Türk halkının en çok merak ettiği sedan modeli için dikkat çeken bir video yayımlandı. Togg Sedan modeli için tarih belli oldu.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Togg’dan heyecanlandıran paylaşım! Türk halkının en çok merak ettiği model geliyor: Tarih belli oldu

Togg, 2024 sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtacak. Öte yandan Togg sosyal medya hesabından heyecanlandıran Sedan paylaşımı geldi.

Togg’dan heyecanlandıran paylaşım! Türk halkının en çok merak ettiği model geliyor: Tarih belli oldu

TOGG'DAN HEYECANLANDIRAN SEDAN PAYLAŞIMI

Yerli ve milli otomobil Togg T10X'in ardından Türk halkının en çok merak ettiği sedan modeli için heyecanlandıran video yayımlandı.

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Togg’dan heyecanlandıran paylaşım! Türk halkının en çok merak ettiği model geliyor: Tarih belli oldu

TRAFİKTEKİ TOGG T10X SAYISI 20 BİN CİVARINDA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın banttan indirip seri üretime aldığı Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk otomobili olan Togg T10X'in Türkiye genelinde trafikteki sayısı 20 bin civarında bulunuyor. 2024 yılı içerisinde 2023'ün tam 3 katı üretim yapılacak.

Togg’dan heyecanlandıran paylaşım! Türk halkının en çok merak ettiği model geliyor: Tarih belli oldu

TOGG SEDAN MODELİ GELİYOR

Togg, 2024 sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtacak. 2025 itibarıyla Togg araçları Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanacak. Yine 2025'te bu defa sedan araçlar üretilmeye başlanacak.

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