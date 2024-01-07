Giriş Tarihi: 07.01.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
17:42
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Türk halkının en çok merak ettiği model geliyor: Tarih belli oldu
Seri üretime geçtiği günden itibaren vatandaşın ilgi odağı olan Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk otomobili olan Togg T10X her geçen gün trafikteki sayısını artırıyor. Öte yandan Togg sosyal medya hesabından Türk halkının en çok merak ettiği sedan modeli için dikkat çeken bir video yayımlandı. Togg Sedan modeli için tarih belli oldu.