TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kamu işçi zammı açıklanıyor! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçisi zam oranı ne kadar olacak?

Toplu İş Sözleşmesi 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 bin işçi için zam pazarlığında sona gelindi. Bir süredir görüşülen Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imza aşamasında. Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçi zammı ne kadar oldu soruları yanıt ararken Başkan Erdoğan, kamu işçisi zam oranı için tarih verdi. Bu gelişme sonrası zam pazarlığı son durum ve protokolün imzalanacağı tarih sorgulamaları hız kazandı. Peki, Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamı işçi zammı ne kadar oldu, yüzde kaç? İşte, 2023 Kamu işçisi zammı son dakika gelişmeleri ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...