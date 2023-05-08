TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kamu işçi zammı açıklanıyor! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçisi zam oranı ne kadar olacak?

HAK-İŞ: BELLİ BİR AŞAMAYI GEÇTİK

Yapılan son toplantıda belli bir aşamayı geçtiklerini belirten Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Umarım önümüzdeki hafta Sayın Bakanla birlikte tekrar bir araya geleceğiz. Toplu iş sözleşmesinde nihai noktada uzlaşılması için elimizden geleni yapacağız. Sayın Bakan, TÜHİS, Türk-İş ve Hak-İş olarak gerçekten bu toplu iş sözleşmesini bir an evvel sonuçlandırmak için çaba sarf ediyoruz. Ancak bütün maddelerde bir uzlaşmayı henüz yakalayamadık, tam bir mutabakat sağlanamadı. Bunun için de çabalarımız devam edecek" dedi.