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Haberler Fotohaber TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kamu işçi zammı açıklanıyor! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçisi zam oranı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 08.05.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 11:44

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kamu işçi zammı açıklanıyor! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçisi zam oranı ne kadar olacak?

Toplu İş Sözleşmesi 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 bin işçi için zam pazarlığında sona gelindi. Bir süredir görüşülen Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imza aşamasında. Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçi zammı ne kadar oldu soruları yanıt ararken Başkan Erdoğan, kamu işçisi zam oranı için tarih verdi. Bu gelişme sonrası zam pazarlığı son durum ve protokolün imzalanacağı tarih sorgulamaları hız kazandı. Peki, Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamı işçi zammı ne kadar oldu, yüzde kaç? İşte, 2023 Kamu işçisi zammı son dakika gelişmeleri ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kamu işçi zammı açıklanıyor! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçisi zam oranı ne kadar olacak?

Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçi zammı ne kadar oldu soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi. Başkan Erdoğan, 700 bin işçiyi ilgilendiren kamu işçisi zam oranı için tarih verdi. Hükümetin son yaptığı kamu işçisi zam oranı teklifi 12 bin TL olurken TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ 15 bin TL olması yönünde ısrarını sürdürmüştü. Şimdi tüm gözler hükümetin açıklayacağı zam oranında. Peki, Kamu işçi zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapılacak, belli oldu mu? İşte, 2023 Toplu İş Sözleşmesi son dakika haberleri ile kamu işçisi zam oranı son durum gelişmeleri…

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kamu işçi zammı açıklanıyor! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçisi zam oranı ne kadar olacak?

KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Mayıs 2023 Pazar günü düzenlenen İstanbul Mitingi'nde kamu işçilerine zam konusu ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, açıklamasında kamu işçisine zam pazarlığının 9 Mayıs 2023 Salı günü netleşeceğini duyurdu.

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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kamu işçi zammı açıklanıyor! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçisi zam oranı ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan'ın konu ile ilgili yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Memurlarımızın maaşlarına, temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak, refah payı artışı da yapacağız.

Şu anda bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini salı günü inşallah kamuoyuna açıklayacağım. Ve bunu açıklayarak inanıyorum ki işçilerimiz de önümüzdeki döneme çok daha farklı girecek."

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kamu işçi zammı açıklanıyor! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçisi zam oranı ne kadar olacak?

2023 KAMU İŞÇİ ZAMMI SON DURUM!

700 bin kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi zammı için son görüşme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin liderliğinde 5 Mayıs 2023 Cuma günü yapıldı.

Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp ALEMDAR, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci ile Osman Yıldız ile TÜHİS temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrası Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2023 Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kamu işçi zammı açıklanıyor! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçisi zam oranı ne kadar olacak?

HAK-İŞ: BELLİ BİR AŞAMAYI GEÇTİK

Yapılan son toplantıda belli bir aşamayı geçtiklerini belirten Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Umarım önümüzdeki hafta Sayın Bakanla birlikte tekrar bir araya geleceğiz. Toplu iş sözleşmesinde nihai noktada uzlaşılması için elimizden geleni yapacağız. Sayın Bakan, TÜHİS, Türk-İş ve Hak-İş olarak gerçekten bu toplu iş sözleşmesini bir an evvel sonuçlandırmak için çaba sarf ediyoruz. Ancak bütün maddelerde bir uzlaşmayı henüz yakalayamadık, tam bir mutabakat sağlanamadı. Bunun için de çabalarımız devam edecek" dedi.

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