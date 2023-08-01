Giriş Tarihi: 01.08.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 08:09

Toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman, saat kaçta? Memurların toplu sözleşme talepleri neler, görüşmeler ne zaman bitecek?

Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor. Memur ve memur emeklisinin önümüzdeki iki yıllık dönemde zam ve sosyal haklarını belirleyecek iş sözleşmesi daha önce TÜRK-İŞ tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile paylaşılmıştı. Şimdi milyonlarca kamuda çalışan memur toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili takvim kamuoyu ile paylaşıldı. Toplu sözleşme zammı için sorgulamalar başladı. Peki, toplu sözleşme talepleri neler? İşte, 1 Ağustos 2023 toplu sözleşme görüşmeleri son dakika haberleri…