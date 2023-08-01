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Haberler Fotohaber Toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman, saat kaçta? Memurların toplu sözleşme talepleri neler, görüşmeler ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 01.08.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 08:09

Toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman, saat kaçta? Memurların toplu sözleşme talepleri neler, görüşmeler ne zaman bitecek?

Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor. Memur ve memur emeklisinin önümüzdeki iki yıllık dönemde zam ve sosyal haklarını belirleyecek iş sözleşmesi daha önce TÜRK-İŞ tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile paylaşılmıştı. Şimdi milyonlarca kamuda çalışan memur toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili takvim kamuoyu ile paylaşıldı. Toplu sözleşme zammı için sorgulamalar başladı. Peki, toplu sözleşme talepleri neler? İşte, 1 Ağustos 2023 toplu sözleşme görüşmeleri son dakika haberleri…

Toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman, saat kaçta? Memurların toplu sözleşme talepleri neler, görüşmeler ne zaman bitecek?

Toplu sözleşme son dakika haberleri ile takip ediliyor. Ağustos ayı içerisinde sürecek görüşmelerde TÜRK-İŞ tarafından aktarılan talepler belli oldu. Memur ve memur emeklisi 2024 ve 2025 yıllarında alacakları zam ve sosyal haklarını belirleyecek toplu iş sözleşmesi için masaya oturuluyor. "Toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman başlıyor, saat kaçta?" soruları gündemde. İşte Toplu sözleşme görüşmeleri takvimi hakkında merak edilenler...

Toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman, saat kaçta? Memurların toplu sözleşme talepleri neler, görüşmeler ne zaman bitecek?

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Ay boyunca sürecek toplu sözleşme maratonu ile memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirlenecek.

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Toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman, saat kaçta? Memurların toplu sözleşme talepleri neler, görüşmeler ne zaman bitecek?

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İÇİN TAKVİM BELİRLENDİ

Toplu sözleşme 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak maaş zammı ile ilgili olacak. Toplantıyla ilgili çalışma takvimi de belirlendi. 1 Ağustos'taki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak.

Toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman, saat kaçta? Memurların toplu sözleşme talepleri neler, görüşmeler ne zaman bitecek?

Sendikalar görüşmelerle ilgili tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise 15 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantıda tekliflerini duyuracak.

21 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantı ile görüşme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.
Toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman, saat kaçta? Memurların toplu sözleşme talepleri neler, görüşmeler ne zaman bitecek?

İŞTE TOPLANTI TAKVİMİ

  • 1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor
  • 2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi
  • 15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması
  • 16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı
  • 21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması
  • 22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci
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