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Haberler Fotohaber TPAO yeni durağını açıkladı! Heyecanlandıran petrol açıklaması
Giriş Tarihi: 18.11.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 11:43

TPAO yeni durağını açıkladı! Heyecanlandıran petrol açıklaması

Petrol keşfi tüm hızıyla sürerken TPAO'nun yeni durağı belli oldu. TPAO, Siirt'in Yerlibahçe köyü sınırlarındaki Kalender-1 tespit kuyusunda petrol arayacak.

TPAO yeni durağını açıkladı! Heyecanlandıran petrol açıklaması

TPAO, Siirt'te bir sondaj kuyusu açarak petrol arama çalışması başlatıyor.

TPAO yeni durağını açıkladı! Heyecanlandıran petrol açıklaması

TPAO SİİRT'TE PETROL ARAYACAK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt ili, merkez ilçesinde Yerlibahçe köyü sınırları içinde AR/TPO/K/M47-b3 ruhsat numaralı sahada, Kalender-1 tespit kuyusunda petrol aranacak. Gerçekleştirilecek olan projenin bedelinin 9 milyon lira olması bekleniyor.

Döner sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacağı belirtilirken, ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağının kararlaştırılacağı bildirildi.

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