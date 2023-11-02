Son Dakika Tureks halka arz talep topluyor! (MARBL) Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

Son dakika Tureks halka arz talep toplama başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre Kasyım ayı Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret AŞ'nin halka arzı ile başlıyor. 646,9 milyon TL'lik büyüklüğü ile dikkat çeken şirket yüzde 25,8 halka açılıyor. MARBL Bist kodu ile borsada yerini almaya hazırlanan şirketin payları teknolojik yatırımlarda kullanılacak. Peki; Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda? Tureks halka arz ne zaman? İşte, beklenen halka arzın tüm ayrıntıları.