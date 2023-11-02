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Haberler Fotohaber Son Dakika Tureks halka arz talep topluyor! (MARBL) Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?
Giriş Tarihi: 02.11.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 07:45

Son Dakika Tureks halka arz talep topluyor! (MARBL) Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

Son dakika Tureks halka arz talep toplama başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre Kasyım ayı Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret AŞ'nin halka arzı ile başlıyor. 646,9 milyon TL'lik büyüklüğü ile dikkat çeken şirket yüzde 25,8 halka açılıyor. MARBL Bist kodu ile borsada yerini almaya hazırlanan şirketin payları teknolojik yatırımlarda kullanılacak. Peki; Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda? Tureks halka arz ne zaman? İşte, beklenen halka arzın tüm ayrıntıları.

Son Dakika Tureks halka arz talep topluyor! MARBL Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

Tureks halka arz tarihleri 2 Kasım itibarıyla başlıyor. Yatırımcılar şirketin halka arzdaki detaylarında odaklanmış durumda. Yıldız Pazar'da işlem görecek MARBL 58 milyondan fazla lot dağıtacak. Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, nereden alınır soruları şirket payları hakkında ilgililere fikir veriyor. Peki, 2023 Tureks halka arz nereden alınır? İşte, detaylar.

Son Dakika Tureks halka arz talep topluyor! MARBL Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ OLUYOR!

Afyonkarahisar merkezli Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. halka arza çıkıyor. 58 milyonu aşkın lotla hisselerini dağıtacak şirket MARBL borsa kodu ile işlem görecek.

İşte detaylar

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Son Dakika Tureks halka arz talep topluyor! MARBL Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

TUREKS HALKA ARZ NE ZAMAN, FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz tarihi: 2-3 Kasım 2023 (Saat: 10.30-13.00)

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 58.976.404

Hisse Fiyatı: 10,97 TL

Son Dakika Tureks halka arz talep topluyor! MARBL Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

Bist Kodu: MARBL

Pazar: Yıldız Pazar

Halka Arz Büyüklüğü: 646.9 milyon TL

Son Dakika Tureks halka arz talep topluyor! MARBL Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Tureks Turunç Madencilik'in halka arz sonrası açıklık oranı %22,26 olacak.

Payların tamamının satışının ardından halka arz büyüklüğünün yaklaşık 646,9 Milyar TL olması bekleniyor.

Tureks Turunç Madencilik 58.976.404 lot dağıtacak. Paylar eşit dağıtım yöntemine göre paylaştırılacağı için tüm yatırımcılara eşit hisse düşmüş olacak.

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