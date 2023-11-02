Son Dakika Tureks halka arz talep topluyor! (MARBL) Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

Tureks halka arz tarihleri 2 Kasım itibarıyla başlıyor. Yatırımcılar şirketin halka arzdaki detaylarında odaklanmış durumda. Yıldız Pazar'da işlem görecek MARBL 58 milyondan fazla lot dağıtacak. Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, nereden alınır soruları şirket payları hakkında ilgililere fikir veriyor. Peki, 2023 Tureks halka arz nereden alınır? İşte, detaylar.