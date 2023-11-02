Tureks Turunç Madencilik halka arz oluyor! (MARBL) Tureks Turunç halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Tureks Turunç Madencilik halka arz tarihleri son dakika belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret AŞ'nin talep toplama işlemleri başlıyor. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar kolları sıvadı. Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne sorularının yanıtı araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre, şirketin halka arz büyüklüğü 646,9 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 25,8 olacak. Peki, Tureks Turunç hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, MARBL Tureks Turunç halka arz talep toplama süreci, olası lot dağıtım sayıları ve hisse fiyatı hakkında detaylı bilgiler...