Tureks Turunç Madencilik halka arz oluyor! (MARBL) Tureks Turunç halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Tureks Turunç halka arz oluyor. Yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri 2 gün sürecek. Şirket, talep toplama ardından 'MARBL' sembolü ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi halka arz fiyatı ise 10,97 TL olarak belirlendi. 58,97 milyon adet lot dağıtımı yapacak olan şirket, halka arz yoluyla 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL'ye çıkaracak. Peki, Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, kaç lot verir? İşte, MARBL Tureks Turunç hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili ayrıntılı bilgiler…