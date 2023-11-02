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Haberler Fotohaber Tureks Turunç Madencilik halka arz oluyor! (MARBL) Tureks Turunç halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 02.11.2023 00:40 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 00:40

Tureks Turunç Madencilik halka arz oluyor! (MARBL) Tureks Turunç halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Tureks Turunç Madencilik halka arz tarihleri son dakika belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret AŞ'nin talep toplama işlemleri başlıyor. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar kolları sıvadı. Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne sorularının yanıtı araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre, şirketin halka arz büyüklüğü 646,9 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 25,8 olacak. Peki, Tureks Turunç hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, MARBL Tureks Turunç halka arz talep toplama süreci, olası lot dağıtım sayıları ve hisse fiyatı hakkında detaylı bilgiler...

Tureks Turunç Madencilik halka arz oluyor! MARBL Tureks Turunç halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Tureks Turunç halka arz oluyor. Yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri 2 gün sürecek. Şirket, talep toplama ardından 'MARBL' sembolü ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi halka arz fiyatı ise 10,97 TL olarak belirlendi. 58,97 milyon adet lot dağıtımı yapacak olan şirket, halka arz yoluyla 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL'ye çıkaracak. Peki, Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, kaç lot verir? İşte, MARBL Tureks Turunç hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Tureks Turunç Madencilik halka arz oluyor! MARBL Tureks Turunç halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

TALEP TOPLAMA SÜRECİ BAŞLIYOR! (MARBL) TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi halka arz oluyor.

Tureks Turunç Madencilik, halka arz yoluyla 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL'ye çıkaracak.

Tureks Turunç Madencilik paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri de belli oldu. Buna göre Tureks Turunç, 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde halka arz olacak.

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Tureks Turunç Madencilik halka arz oluyor! MARBL Tureks Turunç halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

TUREKS TURUNÇ HİSSE KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?

Tureks Turunç Madencilik hisse kodu #MARBL olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Tureks Turunç halka arzı ''Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.

Tureks Turunç Madencilik halka arz oluyor! MARBL Tureks Turunç halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

TUREKS TURUNÇ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Tureks Turunç halka arzında 58.976.404 TL nominal değerli paylar 10,97 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halk arz aşamasında satılan payların tamamı, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Tureks Turunç Madencilik halka arz oluyor! MARBL Tureks Turunç halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Tureks Turunç Madencilik'in halka arz sonrası açıklık oranı %22,26 olacak.

Payların tamamının satışının ardından halka arz büyüklüğünün yaklaşık 646,9 Milyar TL olması bekleniyor.

Tureks Turunç Madencilik 58.976.404 lot dağıtacak. Paylar eşit dağıtım yöntemine göre paylaştırılacağı için tüm yatırımcılara eşit hisse düşmüş olacak.

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