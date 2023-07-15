Türkiye-ABD görüşmelerinde iş dünyasını heyecanlandıran gelişme: 100 milyar dolar fırsatı! Bakan Şimşek, ABD’li mevkidaşı Yellen ile görüşecek

Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek katılacak. Bakan Şimşek'e, toplantılarda, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek. Şimşek, toplantılarda mevkidaşlarıyla temaslarda bulunacak. Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile de görüşecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artılması noktasında gerekli adımların atıması bekleniyor. ABD Başkanı Başkanı Joe Biden'ın, Başkan Erdoğan ile NATO zirvesinde yaptığı görüşmede, "İki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması için büyük bir fırsat var" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan, Ekim ayında ABD'li şirketlerden oluşan bir heyet Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak.