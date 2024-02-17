Giriş Tarihi: 17.02.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
16:03
Türkiye ekonomisi büyüyor! CB Yardımcısı Yılmaz rakamlarla açıkladı: Bir ilk olacak
Türkiye'nin 2022'de 906 milyar dolar olan ekonomik hacminin bu yıl sonunda 1,1 trilyon dolar seviyelerine yaklaştığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2022'de 906 milyar dolar ekonomik hacmimiz vardı. Bu yıl rakamlar ay sonu çıkacak ama bizim tahminlerimize göre 1,1 trilyon dolar seviyelerine yaklaşmış durumdayız. İlk defa ekonomimiz trilyon dolar seviyesini geçmiş oluyor" dedi.