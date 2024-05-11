Giriş Tarihi: 11.05.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
12:01
Türkiye SMR alanında faaliyetlerini yoğunlaştırıyor! Bakan Bayraktar çağrıda bulundu
Küçük modüler reaktörler (SMR) alanında öncü ülkelerden olmayı hedefleyen Türkiye, SMR yatırımlarının kazandırılması anlamında ciddi faaliyetler gösteriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da geçtiğimiz günlerde ABD'li şirketleri SMR alanında Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti. Çünkü SMR'ler nükleer sanayide dünyaya önemli bir alternatif sunuyor.