Türkiye SMR alanında faaliyetlerini yoğunlaştırıyor! Bakan Bayraktar çağrıda bulundu

"YATIRIMCILARIN ÜRETİM EKOSİSTEMİNE DAHİL OLMASINI DA İSTİYORUZ"

Bu destekleri tasarlarken sadece yabancı yatırımcıların gelmesini değil, imalat yapılmasını da önemsediklerini söyleyen Kılınç, "Bu planlamalar yapılırken, kapasite tesis edilirken başta Amerikalı yatırımcılar olmak üzere Avrupa'dan, Asya'dan gelecek yatırımcıların üretim ekosistemine dahil olmaları da planlanan bir gündem." diye konuştu.

Kılınç, ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son yıllarda arttığını, işbirliği alanlarından birinin de SMR olduğunu belirtti.

Büyük ölçekli santraller için finansman bulmakta zorlanıldığı bir ekosistemden geçildiğine işaret eden Kılınç, "Dünyadaki pek çok şirket bugün SMR dediğimiz küçük modüler nükleer santrallere yatırımlar yapmaya başladı. Türkiye de aslında bunda öncü ülkelerden biri olma niyetinde. Bu manada ABD ile Türkiye arasında bir gündem söz konusu. Başta enerji bakanlığımız olmak üzere Yatırım Ofisimiz Türkiye'ye SMR yatırımlarının kazandırılması anlamında ciddi bir faaliyet gösteriyor." dedi.