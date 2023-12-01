Türkiye Tarım Zirvesi gerçekleşiyor! Bakan Yumaklı’nın katılımıyla tarımın geleceği tartışılacak

Panelin hemen ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı bir sunum gerçekleştirecek. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin konuşmasının ardından zirve, A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Tarımın Finansmanı ve Tarım Sigortası' paneli ile devam edecek. Panelin konuşmacıları Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Serpil Günal, Kayıt Bürosu Ürün Yönetimi ve Geliştirme Direktörü Serkan Siyasal ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü olacaklar. Zirve Sabah TV'den canlı olarak izlenebilecek.