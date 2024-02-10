TUSAŞ Lisesi öğrencilerinden gurur verici işler! Ürettikleri araç hızır gibi yetişecek

"İHA GÖZLEM FAALİYETİYLE KİŞİNİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ TOPLAYACAK"

Okul müdürü Burak Eşkin, projenin fikir kaynağının, 9. sınıftaki bir öğrenci olduğunu söyledi. Farklı yaş ve sınıflardan 24 öğrencinin bir araya gelerek 1 ayda tam otonom arama kurtarma aracı ürettiklerini belirten Eşkin, şunları kaydetti:

"Projemizde sabit kanatlı İHA, döner kanatlı dron ve bunlara destek olmak için insansız kara ve su aracı var. Kızılcahamam, Kahramankazan ve Çamlıdere bölgesindeki ormanlık alanlarda yürüyüş etkinlikleri başta olmak üzere oluşabilecek kazalarda asıl kuvvetler olay yerine ulaşıncaya kadar arama kurtarma faaliyeti yürütmek istiyoruz."