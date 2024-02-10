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Haberler Fotohaber TUSAŞ Lisesi öğrencilerinden gurur verici işler! Ürettikleri araç hızır gibi yetişecek
Giriş Tarihi: 10.02.2024 17:20 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 17:23

TUSAŞ Lisesi öğrencilerinden gurur verici işler! Ürettikleri araç hızır gibi yetişecek

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri afet anında arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için tam otonom sabit kanatlı İHA, döner kanatlı dron, insansız kara ve su aracı üretti. 24 öğrencinin 1 ayda tamamladığı araç, sağlık ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği arazilere kısa sürede ulaşarak mahsur kalanlara yardım malzemesi iletmekle kalmayıp olay yerindeki kişilerin sağlık durumuyla ilgili de bilgi toplayacak.

TUSAŞ Lisesi öğrencilerinden gurur verici işler! Ürettikleri araç hızır gibi yetişecek

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri insansız arama kurtarma araçlarıyla hayat kurtaracak.

TUSAŞ Lisesi öğrencilerinden gurur verici işler! Ürettikleri araç hızır gibi yetişecek

TAM OTONOM SABİT KANATLI İHA, DÖNER KANATLI DRON, İNSANSIZ KARA VE SU ARACI ÜRETTİLER

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , Kızılcahamam Devlet Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı ile 1,5 ay önce olası afetlere ortak müdahaleye ilişkin protokolü imzaladı. Bu kapsamda, meslek lisesi öğrencileri 1 ay içerisinde geliştirdikleri projeyle olası bir afet anında arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için tam otonom sabit kanatlı İHA, döner kanatlı dron, insansız kara ve su aracı üretti.

Öğrenciler, geliştirdikleri araçlarla, sağlık ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği arazilere kısa sürede ulaşarak mahsur kalanlara yardım malzemesi iletecek.

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TUSAŞ Lisesi öğrencilerinden gurur verici işler! Ürettikleri araç hızır gibi yetişecek

"İHA GÖZLEM FAALİYETİYLE KİŞİNİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ TOPLAYACAK"

Okul müdürü Burak Eşkin, projenin fikir kaynağının, 9. sınıftaki bir öğrenci olduğunu söyledi. Farklı yaş ve sınıflardan 24 öğrencinin bir araya gelerek 1 ayda tam otonom arama kurtarma aracı ürettiklerini belirten Eşkin, şunları kaydetti:

"Projemizde sabit kanatlı İHA, döner kanatlı dron ve bunlara destek olmak için insansız kara ve su aracı var. Kızılcahamam, Kahramankazan ve Çamlıdere bölgesindeki ormanlık alanlarda yürüyüş etkinlikleri başta olmak üzere oluşabilecek kazalarda asıl kuvvetler olay yerine ulaşıncaya kadar arama kurtarma faaliyeti yürütmek istiyoruz."

TUSAŞ Lisesi öğrencilerinden gurur verici işler! Ürettikleri araç hızır gibi yetişecek

Sabit kanatlı İHA'nın 40 dakikadan fazla havada kalabildiğini anlatan Eşkin, olası bir afet anında sağlık ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektikleri yerlerde gözlem faaliyeti yapacaklarını bildirdi.

Eşkin, "Bu İHA önce gözlem faaliyeti yaparak kişinin sağlık durumuyla ilgili bilgi toplayacak. Daha sonra yük taşıma kapasitesine sahip dronumuz havalanacak ve sağlık ekipleri gelene kadar ihtiyaç duyulan malzemeleri yaralıya ulaştıracak." dedi.

Projenin üretim aşamasında olduğunu bildiren Eşkin, hedeflerinin projeyi 112 Acil Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlığına entegre edip orman yangınlarına müdahale etmek olduğunu söyledi.

TUSAŞ Lisesi öğrencilerinden gurur verici işler! Ürettikleri araç hızır gibi yetişecek

"GELECEKTE İLK MİLLİ MUHARİP UÇAK OLAN KAAN'DA ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Projenin fikir kaynağı olan 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Melike Sultan Yılmaz çocukluktan beri teknolojiye büyük merak duyduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "Uzaktan kumandalı arabaların nasıl çalıştığını merak eder, içini açar, söker sonra kendi başıma takardım. Birçok çocuk oyuncak bebeklerle oynarken ben teknolojiye meraklı olduğum için bunları yapıyordum." ifadesini kullandı.

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