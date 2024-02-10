Giriş Tarihi: 10.02.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
17:23
TUSAŞ Lisesi öğrencilerinden gurur verici işler! Ürettikleri araç hızır gibi yetişecek
TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri afet anında arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için tam otonom sabit kanatlı İHA, döner kanatlı dron, insansız kara ve su aracı üretti. 24 öğrencinin 1 ayda tamamladığı araç, sağlık ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği arazilere kısa sürede ulaşarak mahsur kalanlara yardım malzemesi iletmekle kalmayıp olay yerindeki kişilerin sağlık durumuyla ilgili de bilgi toplayacak.