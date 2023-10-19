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Haberler Fotohaber Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz bitti mi, ne zaman bitiyor? Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz 2023? İşte bedava doğal gaz faturası son tarih!
Giriş Tarihi: 19.10.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 10:08

Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz bitti mi, ne zaman bitiyor? Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz 2023? İşte bedava doğal gaz faturası son tarih!

Kış aylarının yaklaşması, havaların serinlemeye başlamasıyla doğalgaz yeniden gündeme geldi. Seçim müjdesi olarak Başkan Erdoğan tarafından duyurulan ücretsiz doğalgaz tarihleri 2023 araştırmaları hız kazandı. Gözler ücretsiz doğalgaz bitti mi, ne zaman bitiyor? Bedava 25 metreküp doğalgaz faturası uygulaması ne zaman son sorularının yanıtlarına çevrildi. 20 milyona yakın doğal gaz abonesini yakından ilgilendiren gelişme ile ilgili detaylar havaların soğumaya başlaması ile araştırılıyor. Peki, 25 metreküp ücretsiz doğalgaz desteği bitti mi, ne zamana kadar, uzatıldı mı? İşte, uygulamanın biteceği tarih ve konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz bitti mi, ne zaman bitiyor? Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz 2023? İşte bedava doğal gaz faturası son tarih!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde ücretsiz doğalgaz müjdesi vermiş, aylık 25 metreküpe denk gelen doğalgazın 1 yıl boyunca faturalardan düşüleceği belirtilmişti. Ekim ayının gelmesi ve doğalgaz kullanımının artmasıyla beraber konuyla ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Havaların soğumaya başlaması ile birlikte "Bedava 25 metreküp doğal gaz faturası uygulaması bitti mi, ne zaman bitiyor? 25 metreküp doğalgaz faturası ne kadar süre ücretsiz olacak?" soruları yanıt arıyor. Peki, 25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL? İşte, ücretsiz 25 metreküp doğal gaz uygulaması son tarih ve tüm gelişmeler…

Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz bitti mi, ne zaman bitiyor? Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz 2023? İşte bedava doğal gaz faturası son tarih!

25 METREKÜP ÜCRETSİZ DOĞALGAZ KAMPANYASI DEVAM EDİYOR MU?

Kış aylarının yaklaşması, havaların serinlemeye başlamasıyla doğalgaz yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda açıklanan karara göre; 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı vatandaşlara ücretsiz doğalgaz olarak verilecek. Doğalgaz kullanıcılarına gönderilecek faturada doğalgaz kullanımı 25 metrekübü geçmemiş ise aboneler hiçbir ücret ödemeyecek.

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Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz bitti mi, ne zaman bitiyor? Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz 2023? İşte bedava doğal gaz faturası son tarih!

Geçtiğimiz aylarda seçim müjdesi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim müjdesi olarak duyurulan ücretsiz doğalgaz kullanımı devam ediyor. Faturada kullanım miktarı, ücretsiz olarak verilen doğalgaz miktarının altında ise ücret ödenmeyecek.

Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz bitti mi, ne zaman bitiyor? Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz 2023? İşte bedava doğal gaz faturası son tarih!

DOĞALGAZ NE ZAMANA KADAR BEDAVA?
Kararnameye göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.

Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz bitti mi, ne zaman bitiyor? Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz 2023? İşte bedava doğal gaz faturası son tarih!

25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR, KAÇ TL EDİYOR?
1 Ekim 2023 tarihi itibariyle 1000 metreküp doğalgaz 4080 TL. Bu da 1 metreküp başına 4,08 TL anlamına geliyor. 1 metreküp fiyatı baz alındığında 25 metreküp doğalgaz 102 ile 110 TL arasında bir meblağ yapıyor. Doğalgaz faturalarında aylık ortalama 100 ile 110 liralık indirim uygulanıyor.

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