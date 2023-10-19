Giriş Tarihi: 19.10.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 10:08

Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz bitti mi, ne zaman bitiyor? Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz 2023? İşte bedava doğal gaz faturası son tarih!

Kış aylarının yaklaşması, havaların serinlemeye başlamasıyla doğalgaz yeniden gündeme geldi. Seçim müjdesi olarak Başkan Erdoğan tarafından duyurulan ücretsiz doğalgaz tarihleri 2023 araştırmaları hız kazandı. Gözler ücretsiz doğalgaz bitti mi, ne zaman bitiyor? Bedava 25 metreküp doğalgaz faturası uygulaması ne zaman son sorularının yanıtlarına çevrildi. 20 milyona yakın doğal gaz abonesini yakından ilgilendiren gelişme ile ilgili detaylar havaların soğumaya başlaması ile araştırılıyor. Peki, 25 metreküp ücretsiz doğalgaz desteği bitti mi, ne zamana kadar, uzatıldı mı? İşte, uygulamanın biteceği tarih ve konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…