Uçuş trafiği artıyor! Bakan Uraloğlu rakamlarla 11 ayı değerlendirdi

KASIM'DA HAVALİMANLARINDA 14 MİLYON 706 BİN 406 YOLCU SEYAHAT ETTİ

Kasım ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7 milyon 5 bin 925, dış hat yolcu trafiği 7 milyon 684 bin 865 oldu. Bu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 14 milyon 706 bin 406 yolcu trafiği oluştu.

2023 yılının Kasım ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2022 yılının kasım ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 9,7; dış hat yolcu trafiğinde yüzde 8 olmak üzere direkt transit dâhil toplam yolcu trafiği yüzde 8,7 artış gösterdi.

Havalimanları yük trafiği; kasım ayında iç hatlarda 62 bin 311 ton, dış hatlarda 257 bin 850 ton, toplamda 320 bin 161 tona ulaştı.