Uçuş trafiği artıyor! Bakan Uraloğlu rakamlarla 11 ayı değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılının 11 ayında Türkiye'de hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısının 199 milyonu geçtiğini açıkladı. Kasım ayında ise havalimanlarında 14 milyon 706 bin 406 yolcu seyahat ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, 2022 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde yüzde 4,3 artış meydana geldiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu ayrıca, turizm merkezlerindeki havalimanlarında 11 ayda 54 milyon 420 bin 356 yolcu ağırlandığını da bildirdi.