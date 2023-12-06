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Haberler Fotohaber Uçuş trafiği artıyor! Bakan Uraloğlu rakamlarla 11 ayı değerlendirdi
Giriş Tarihi: 06.12.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 11:24

Uçuş trafiği artıyor! Bakan Uraloğlu rakamlarla 11 ayı değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılının 11 ayında Türkiye'de hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısının 199 milyonu geçtiğini açıkladı. Kasım ayında ise havalimanlarında 14 milyon 706 bin 406 yolcu seyahat ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, 2022 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde yüzde 4,3 artış meydana geldiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu ayrıca, turizm merkezlerindeki havalimanlarında 11 ayda 54 milyon 420 bin 356 yolcu ağırlandığını da bildirdi.

Uçuş trafiği artıyor! Bakan Uraloğlu rakamlarla 11 ayı değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2023 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi.

Uçuş trafiği artıyor! Bakan Uraloğlu rakamlarla 11 ayı değerlendirdi

2022'NİN AYNI DÖNEMİNE GÖRE KASIMDA UÇAK TRAFİĞİ YÜZDE 4,3 ARTTI

Bakan Uraloğlu, kasım ayında yolcu ve çevre dostu havalimanlarımızda iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 62 bin 139, dış hatlarda ise 53 bin 486 olduğunu belirterek, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 156 bin 28'e ulaştı. Kasım ayında hizmet verilen uçak trafiği 2022 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde yüzde 4,3 artış meydana geldi" dedi.

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Uçuş trafiği artıyor! Bakan Uraloğlu rakamlarla 11 ayı değerlendirdi

KASIM'DA HAVALİMANLARINDA 14 MİLYON 706 BİN 406 YOLCU SEYAHAT ETTİ

Kasım ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7 milyon 5 bin 925, dış hat yolcu trafiği 7 milyon 684 bin 865 oldu. Bu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 14 milyon 706 bin 406 yolcu trafiği oluştu.

2023 yılının Kasım ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2022 yılının kasım ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 9,7; dış hat yolcu trafiğinde yüzde 8 olmak üzere direkt transit dâhil toplam yolcu trafiği yüzde 8,7 artış gösterdi.

Havalimanları yük trafiği; kasım ayında iç hatlarda 62 bin 311 ton, dış hatlarda 257 bin 850 ton, toplamda 320 bin 161 tona ulaştı.

Uçuş trafiği artıyor! Bakan Uraloğlu rakamlarla 11 ayı değerlendirdi

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KASIM AYINDA 5 MİLYON 782 BİN 734 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'na kasım ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 725, dış hatlarda 30 bin 486 olmak üzere toplamda 39 bin 211'e ulaştığını belirterek, "İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 251 bin 124, dış hatlarda 4 milyon 531 bin 610 olmak üzere toplamda 5 milyon 782 bin 734 yolcuya hizmet verildi" dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kasım ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 678, dış hatlarda 9 bin 286 olmak üzere toplamda 17 bin 964 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 450 bin 240, dış hatlarda 1 milyon 517 bin 369 olmak üzere toplamda 2 milyon 967 bin 609 oldu.

Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kasım ayında 1.817 uçak trafiği gerçekleşti.

Uçuş trafiği artıyor! Bakan Uraloğlu rakamlarla 11 ayı değerlendirdi

İSTANBUL HAVALİMANI 11 AYDA 70 MİLYONU AŞKIN YOLCU AĞIRLADI

Ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 117 bin 784, dış hatlarda 347 bin 470 olmak üzere toplamda 465 bin 254 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda16 milyon 926 bin 712, dış hatlarda 53 milyon 469 bin 455 olmak üzere toplamda 70 milyon 396 bin 167 yolcu trafiği oluştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatlarda 98 bin 211, dış hatlarda 109 bin 477 olmak üzere toplamda 207 bin 688 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 16 milyon 242 bin 923, dış hatlarda 17 milyon 676 bin 767 olmak üzere toplamda 33 milyon 919 bin 690 yolcu trafiği oluştu.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde 23 bin 254 uçak trafiği gerçekleşti.

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