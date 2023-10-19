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Haberler Fotohaber VERA KONSEPT GYO TALEP TOPLAMA BAŞLADI! 2023 Vera Konsept halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtır, hisse hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 19.10.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 11:55

VERA KONSEPT GYO TALEP TOPLAMA BAŞLADI! 2023 Vera Konsept halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtır, hisse hangi bankalarda var?

Vera Konsept Halka Arz'da talep toplama başladı. 19 Ekim talep toplamada 2. gün başladı. Üç gün süreceği açıklanan halka arz tarihleri 18-19-20 Ekim olarak duyurulmuştu. "Talep toplama tarihi, kaç gün süreceği, hangi bankanın verecği"gibi birçok soru bugün yanıt arıyor. Peki, 2023 Vera Konsept halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtır, hisse hangi bankalarda var? İşte, Vera Konsept halka arz detayları...

VERA KONSEPT GYO TALEP TOPLAMA BAŞLADI! 2023 Vera Konsept halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtır, hisse hangi bankalarda var?

Vera Konsept talep toplamda 1. gün geride kaldı, ikinci günde ise talepler devam ediyor. Son günü 20 Ekim olan Vera Konsept halka arzda talep toplama devam ediyor. rekor bir talep toplma gerçekleşmesini bekleyen şirket pay olarak 55.000.000 Lot'u açıkladı. Peki, i, 2023 Vera Konsept Halka arz talep toplama hisse fiyatı ve kodu nedir? Vera Konsept eşit mi oransal mı, kaç lot verir? İşte, ayrıntıları..

VERA KONSEPT GYO TALEP TOPLAMA BAŞLADI! 2023 Vera Konsept halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtır, hisse hangi bankalarda var?

VERA KONSEPT 19 EKİM 2023 HALKA ARZ TALEP TOPLAMADA 2. GÜN BAŞLADI!

Vera Konsept GYO halka arz için talep toplamada birinci gün geride kaldı. Bugün (19 Ekim) ikinci gün olarak devam ediyor.

3 gün sürecek olan talep toplma işlemleri, 20 Ekim tarihinde son bulacak.

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VERA KONSEPT GYO TALEP TOPLAMA BAŞLADI! 2023 Vera Konsept halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtır, hisse hangi bankalarda var?

VERA KONSEPT GYO HİSSE KODU NEDİR?

Vera Konsept GYO hisse kodu VRGYO'dur.

VERA KONSEPT GYO TALEP TOPLAMA BAŞLADI! 2023 Vera Konsept halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtır, hisse hangi bankalarda var?

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 15 milyon TL olan sermayesinin 205 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 55 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 15,78 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

VERA KONSEPT GYO TALEP TOPLAMA BAŞLADI! 2023 Vera Konsept halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtır, hisse hangi bankalarda var?

DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)

- 1.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (362 TL)

- 2.1 Milyon katılım ~ 19 Lot (299 TL)

- 2.5 Milyon katılım ~ 15 Lot (236 TL)

- 2.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (205 TL)

- 3.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (189 TL)

- 3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (173 TL)

- 4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (157 TL)

- 4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (142 TL)

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