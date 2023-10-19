Giriş Tarihi: 19.10.2023 11:55
Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
11:55
VERA KONSEPT GYO TALEP TOPLAMA BAŞLADI! 2023 Vera Konsept halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtır, hisse hangi bankalarda var?
Vera Konsept Halka Arz'da talep toplama başladı. 19 Ekim talep toplamada 2. gün başladı. Üç gün süreceği açıklanan halka arz tarihleri 18-19-20 Ekim olarak duyurulmuştu. "Talep toplama tarihi, kaç gün süreceği, hangi bankanın verecği"gibi birçok soru bugün yanıt arıyor. Peki, 2023 Vera Konsept halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtır, hisse hangi bankalarda var? İşte, Vera Konsept halka arz detayları...