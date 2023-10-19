VERA KONSEPT GYO TALEP TOPLAMA BAŞLADI! 2023 Vera Konsept halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtır, hisse hangi bankalarda var?

Vera Konsept talep toplamda 1. gün geride kaldı, ikinci günde ise talepler devam ediyor. Son günü 20 Ekim olan Vera Konsept halka arzda talep toplama devam ediyor. rekor bir talep toplma gerçekleşmesini bekleyen şirket pay olarak 55.000.000 Lot'u açıkladı. Peki, i, 2023 Vera Konsept Halka arz talep toplama hisse fiyatı ve kodu nedir? Vera Konsept eşit mi oransal mı, kaç lot verir? İşte, ayrıntıları..