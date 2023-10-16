VERA KONSEPT HALKA ARZ TARİHLERİ; Vera Konsept Gayrimenkul talep toplama tarihi ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Yatırımcıların yeni gözdesi olan halka arz, ekim ayında birçok yeni şirket duyurdu. Bu şirketler arasında yer alan isimlerden biri de "Yıldız Pazar'da", "VRGYO" bist koduyla işlem görecek olan Vera Konsept oldu. Yatırımcıların dikkatini çeken şirketin halka arz bilgileri merak ediliyor. Peki, Vera Konsept Gayrimenkul talep toplama tarihi ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, halka arz takvimine göre bilgileri...