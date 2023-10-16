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Haberler Fotohaber VERA KONSEPT HALKA ARZ TARİHLERİ; Vera Konsept Gayrimenkul talep toplama tarihi ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 16.10.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 15:30

VERA KONSEPT HALKA ARZ TARİHLERİ; Vera Konsept Gayrimenkul talep toplama tarihi ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Vera Kopnsept, halka arz takviminde yerini aldı. Yeni halka arzların açıklandığı ekim ayında iki önemli şirket ismi duyuruldu. Bunlardan ilki TAB Gıda olurken, ikincisi ise Vera Konsept Gayrimenkul oldu. Yayınlanan şirketlerin halka arz detayları merak ediliyor. 55 Milyon TL payı olan vera Konsept'in halka arz büyüklüğü yatırımcıların dikkatini çekiyor. Peki, Vera Konsept halka arz talep toplama tarihleri ne zaman? Vera Konsept kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, halka arz etayları...

VERA KONSEPT HALKA ARZ BAŞLIYOR! Vera Konsept halka arz ne zaman, kaç lot verir? 55 Milyon TL PAY!

Yatırımcıların yeni gözdesi olan halka arz, ekim ayında birçok yeni şirket duyurdu. Bu şirketler arasında yer alan isimlerden biri de "Yıldız Pazar'da", "VRGYO" bist koduyla işlem görecek olan Vera Konsept oldu. Yatırımcıların dikkatini çeken şirketin halka arz bilgileri merak ediliyor. Peki, Vera Konsept Gayrimenkul talep toplama tarihi ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, halka arz takvimine göre bilgileri...

VERA KONSEPT HALKA ARZ BAŞLIYOR! Vera Konsept halka arz ne zaman, kaç lot verir? 55 Milyon TL PAY!

VERA KONSEPT HALKA ARZ OLUYOR!

Vera Konsept "Yıldız Pazar'da", "VRGYO" bist koduyla işlem görecek.

Halka açıklık oranı: %26,83

Halka Arz Büyüklüğü: 867 Milyon TL

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VERA KONSEPT HALKA ARZ BAŞLIYOR! Vera Konsept halka arz ne zaman, kaç lot verir? 55 Milyon TL PAY!

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Vera Konsept GYO talep toplama tarihleri 18-19-20 Ekim olarak açıklandı.

Şirket toplamda 55 milyon lot dağıtacak.

VERA KONSEPT HALKA ARZ BAŞLIYOR! Vera Konsept halka arz ne zaman, kaç lot verir? 55 Milyon TL PAY!

DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)

- 1.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (362 TL)

- 2.1 Milyon katılım ~ 19 Lot (299 TL)

- 2.5 Milyon katılım ~ 15 Lot (236 TL)

- 2.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (205 TL)

- 3.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (189 TL)

- 3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (173 TL)

- 4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (157 TL)

- 4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (142 TL)

VERA KONSEPT HALKA ARZ BAŞLIYOR! Vera Konsept halka arz ne zaman, kaç lot verir? 55 Milyon TL PAY!
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