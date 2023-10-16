VERA KONSEPT HALKA ARZ TARİHLERİ; Vera Konsept Gayrimenkul talep toplama tarihi ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Giriş Tarihi: 16.10.2023 15:30
Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
15:30
Vera Kopnsept, halka arz takviminde yerini aldı. Yeni halka arzların açıklandığı ekim ayında iki önemli şirket ismi duyuruldu. Bunlardan ilki TAB Gıda olurken, ikincisi ise Vera Konsept Gayrimenkul oldu. Yayınlanan şirketlerin halka arz detayları merak ediliyor. 55 Milyon TL payı olan vera Konsept'in halka arz büyüklüğü yatırımcıların dikkatini çekiyor. Peki, Vera Konsept halka arz talep toplama tarihleri ne zaman? Vera Konsept kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, halka arz etayları...