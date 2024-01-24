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Haberler Fotohaber Veriler lobiyi rahatsız etti! Başkan Erdoğan: Akla ziyan dedikodularla ekonomiyi hedef aldılar
Giriş Tarihi: 24.01.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 13:15

Veriler lobiyi rahatsız etti! Başkan Erdoğan: Akla ziyan dedikodularla ekonomiyi hedef aldılar

Orta Vadeli Program ile ekonominin yol haritası çizildi. Enflasyon ivme kaybederken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları başta olmak üzere Türkiye ekonomisi üzerine olumlu raporlar gelmeye başladı. CDS primi yıllar sonra ilk kez 300 baz puanın altını görürken, not görünümleri pozitife döndü. TCMB rezervleri rekor kırdı. Bu durumdan rahatsız olan lobi manipülatif haberlerle ekonomiyi hedef almaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik tetikçilik, siyasal ve sosyal manipülasyonlar ile memleketin ayağına çelme takmaya kalkıyorlar. Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor kırdı. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir zorluklarla temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozmak için harekete geçiyorlar." dedi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Veriler lobiyi rahatsız etti! Başkan Erdoğan: Akla ziyan dedikodularla ekonomiyi hedef aldılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde ekonomi yönetimine karşı manipülasyon girişimleri olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, bunları yapanların ekonomide tesis edilen güven ve istikrar ortamını hedef aldığını vurguladı.

Veriler lobiyi rahatsız etti! Başkan Erdoğan: Akla ziyan dedikodularla ekonomiyi hedef aldılar

"AKLA ZİYAN DEDİKODULARLA GÜVEN VE İSTİKRAR İKLİMİNİ HEDEF ALIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Ekonomi gündemiyle ilgili konuşan Erdoğan son dönemde planlı bir şekilde ekonomi yönetimi ve programı hedef alınarak güven ve istikrar ortamının bozulmak istendiğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde ekonomi yönetimine karşı manipülasyon girişimleri olduğuna dikkat çekerek, "Ekonomik tetikçilik, siyasal ve sosyal manipülasyonlar ile memleketin ayağına çelme takmaya kalkıyorlar. Milletimizle üzülmeyi, milletimizle sevinmeyi beceremiyorlar. Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor kırdı. Bunlar hemen harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir zorluklarla temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozmak için harekete geçiyorlar. Olumlu sonuçlar aldığımız ekonomi programımızı hedef alarak kendilerine alan açmaya çalışıyorlar" dedi.

Başkan Erdoğan: "Akla ziyan dedikodularla ekonomiyi hedef aldılar" | Video

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Veriler lobiyi rahatsız etti! Başkan Erdoğan: Akla ziyan dedikodularla ekonomiyi hedef aldılar

ENFLASYON İVME KAYBEDİYOR

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Kasım'da bu rakam yüzde 3,43, Aralık'ta ise yüzde 2,93 olarak kayıtlara geçti.

Yerli yabancı ekonomistler 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber Türkiye'de dezenflasyonist sürecin hızlancağı konusunda yorumlarını dile getirdi.

Veriler lobiyi rahatsız etti! Başkan Erdoğan: Akla ziyan dedikodularla ekonomiyi hedef aldılar

GOLDMAN SACHS: TÜRKİYE'DE ENFLASYON YÜZDE 30'A GERİLEYEBİLİR

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.

Goldman Sachs'ın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ekonomi analistlerinin yayımladığı raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasadaki para arzını azaltma hızı göz önünde bulundurulduğunda, enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği vurgulandı.

Raporda, enflasyonun yüzde 42,6 olan öngörülere kıyasla yıl sonunda yüzde 30 seviyelerine kadar inebileceği aktarıldı.

TCMB'nin şu anki iletişimine bakıldığında, Bankanın bu ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunulan raporda, Goldman Sachs'ın politika faizine ilişkin önceki tahmininin yüzde 42,5 olduğu anımsatıldı.

Raporda, enflasyonun, piyasaların fiyatladığından daha hızlı gerilemesiyle Bankanın politika faizini yıl ortasında indirmeye başlayabileceği, bunu da TL üzerinde baskı oluşmadan yapabileceği kaydedildi.

Raporda, "'Enflasyonun beklentilerden daha hızlı gerilemesinin mutlaka büyük bir negatif çıktı açığı gerektirmeyeceği' yönündeki görüşümüz dikkate alındığında para politikasındaki erken gevşeme riski piyasaların fiyatlamasından daha düşük." denildi.

Veriler lobiyi rahatsız etti! Başkan Erdoğan: Akla ziyan dedikodularla ekonomiyi hedef aldılar

TL VARLIKLAR CAZİBESİNİ ARTIRIYOR

Yeni ekonomi yönetiminin adımları 2023 yılına damgayı vurdu. Merkez Bankası'nın uygulamalarıyla 'TL' rüzgarı arkasına alırken, rezervler rekor kırdı. Ülke genelinde uygulanan para ve maliye politikaları etkisini gösterirken, kredi risk primi de 290 baz puanın altını gördü.

-Türkiye'nin kredi risk primi CDS 3 yılın ardından ilk kez 290 puanın altını gördü.
-Merkez Bankası rezervleri 2023 yıl sonunda 145 milyar dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
-Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.
-Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltti.

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