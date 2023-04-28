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Haberler Fotohaber Riskli konutlar TOKi ile dönüşüyor! ”Yarısı Bizden” kampanyasına başvurusu yapılan konutlarda incelemeler başladı
Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 13:00

Riskli konutlar TOKi ile dönüşüyor! ”Yarısı Bizden” kampanyasına başvurusu yapılan konutlarda incelemeler başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurusu yapılan konutların incelenmesine başlandığına dair resmî sosyal medya hesabından bir video yayımlandı. Bakan Kurum, paylaşımında, "Başvuruyu alıyoruz, ekiplerimizi yönlendiriyoruz, başvuru yapılan binaya gidip tespit yapıyoruz, binada 2/3 çoğunluk sağlanırsa riskli konutlarınızı TOKİ ile dönüştürüyoruz. Yarısı Bizden kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık." ifadelerine yer verdi. "Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru yapan bina sakinleri ise "Devletimiz böyle bir imkân sağlamışken bu fırsat kaçırılmaz, 10 senelik bir ödeme planı var, kira öder gibi tekrardan evlerimize güvenle oturmuş olacağız." dedi. 26 Nisan'da e-Devlet üzerinde başlayan "Yarısı Bizden" kampanyası başvuruları 29 Mayıs'a kadar devam edecek.

Riskli konutlar TOKi ile dönüşüyor! ”Yarısı Bizden” kampanyasına başvurusu yapılan konutlarda incelemeler başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili başvurusu yapılan konutlarda inceleme başlatıldığına dair resmî sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak, "Yarısı Bizden kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık." açıklamasında bulundu.

Riskli konutlar TOKi ile dönüşüyor! ”Yarısı Bizden” kampanyasına başvurusu yapılan konutlarda incelemeler başladı

"Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Kurum, "İstanbul'da 2 günde gelen başvuru sayısı 291 bin 526, bağımsız birim için 47 bin 400'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

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Riskli konutlar TOKi ile dönüşüyor! ”Yarısı Bizden” kampanyasına başvurusu yapılan konutlarda incelemeler başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ eliyle yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular 26 Nisan tarihinde başladı. Bu kampanyayla riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amaçlanıyor.

Bakan Kurum: "'Yarısı Bizden' kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık"

Riskli konutlar TOKi ile dönüşüyor! ”Yarısı Bizden” kampanyasına başvurusu yapılan konutlarda incelemeler başladı

"Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen: Derdimiz İstanbul'da artık riskli bina kalmasın"

Bakanlık video paylaşımında, İstanbul' Kartal'da "Yarısı Bizden" kampanyasına başvuruda bulunan binalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı 250'yi aşkın uzman ekip ile binaların mühendisler tarafından incelenerek vatandaşların taleplerinin dinlenildiği anlatıldı.

Riskli konutlar TOKi ile dönüşüyor! ”Yarısı Bizden” kampanyasına başvurusu yapılan konutlarda incelemeler başladı

Paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, ilk bina incelemelerini Kartal ilçesinden başlattıklarını ifade ederek, "Derdimiz İstanbul'da artık riskli bina kalmasın. O depreme biz hazırlıklı, güvenli girelim istiyoruz.

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