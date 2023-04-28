Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 13:00

Riskli konutlar TOKi ile dönüşüyor! ”Yarısı Bizden” kampanyasına başvurusu yapılan konutlarda incelemeler başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurusu yapılan konutların incelenmesine başlandığına dair resmî sosyal medya hesabından bir video yayımlandı. Bakan Kurum, paylaşımında, "Başvuruyu alıyoruz, ekiplerimizi yönlendiriyoruz, başvuru yapılan binaya gidip tespit yapıyoruz, binada 2/3 çoğunluk sağlanırsa riskli konutlarınızı TOKİ ile dönüştürüyoruz. Yarısı Bizden kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık." ifadelerine yer verdi. "Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru yapan bina sakinleri ise "Devletimiz böyle bir imkân sağlamışken bu fırsat kaçırılmaz, 10 senelik bir ödeme planı var, kira öder gibi tekrardan evlerimize güvenle oturmuş olacağız." dedi. 26 Nisan'da e-Devlet üzerinde başlayan "Yarısı Bizden" kampanyası başvuruları 29 Mayıs'a kadar devam edecek.