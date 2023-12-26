Giriş Tarihi: 26.12.2023 11:45
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
11:45
YAŞLILIK MAAŞI 2024: 65 Yaş aylığına yeni yılda zam! Yaşlılık maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek belli oldu mu?
Yaşlılık maaşının 2024 yılnda ne kadar olacağı asgari ücret zammıyla birlikte gündeme geldi. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak olan zam oranı 65 yaş aylığını da etkileyecek. Bu noktada vatandaşın gözü yapılacak olan 3. asgari ücret toplantısına çevrildi. 29 Aralık tarihine kadar belli olması ön görülen asgari ücretle birlikte yaşlılık maaşı da belli olacak Peki, 2024 Yaşlılık maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?