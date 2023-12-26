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Haberler Fotohaber YAŞLILIK MAAŞI 2024: 65 Yaş aylığına yeni yılda zam! Yaşlılık maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 11:45

YAŞLILIK MAAŞI 2024: 65 Yaş aylığına yeni yılda zam! Yaşlılık maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek belli oldu mu?

Yaşlılık maaşının 2024 yılnda ne kadar olacağı asgari ücret zammıyla birlikte gündeme geldi. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak olan zam oranı 65 yaş aylığını da etkileyecek. Bu noktada vatandaşın gözü yapılacak olan 3. asgari ücret toplantısına çevrildi. 29 Aralık tarihine kadar belli olması ön görülen asgari ücretle birlikte yaşlılık maaşı da belli olacak Peki, 2024 Yaşlılık maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

YAŞLILIK MAAŞI 2024: 65 Yaş aylığına yeni yılda zam! Yaşlılık maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek belli oldu mu?

Yaşlılık maaşı 2024 zam oranı, asgari ücretin kesinleşmesi sonucu açıklanacak. Yaşlılık maaşı temmuz ayı itibariyle 2.348 TL olmuştu. Peki, Yaşlılık maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, asgari ücrete yapılması beklenen zam oranları ile yaşlılık aylığının muhtemel ücretleri hesaplama tablosu!

YAŞLILIK MAAŞI 2024: 65 Yaş aylığına yeni yılda zam! Yaşlılık maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek belli oldu mu?

ŞU AN 2023 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR?

Yaşlılık maaşı 2023 Temmuz ayı itibarıyla 2.348 TL'dir.

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YAŞLILIK MAAŞI 2024: 65 Yaş aylığına yeni yılda zam! Yaşlılık maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek belli oldu mu?

YAŞLILIK MAAŞI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaşlılık maaşı 2024 asgari ücretin açıklanması ile belli olacak.

Asgari ücret Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini belirtip "Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.

YAŞLILIK MAAŞI 2024: 65 Yaş aylığına yeni yılda zam! Yaşlılık maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek belli oldu mu?

YAŞLILIK MAAŞI 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Yaşlılık maaşı 2024 asgari ücret zam oranına göre belirlenecek. Yaşlılık maaşının belli olması için 2024 asgari ücret tutarının açıklanması gerekiyor. Bilindiği üzere yaşlılık maaşı 3 ayda bir hesaplara aktarılmaktadır.

Asgari ücret zam oranı henüz netlik kazanmadı. Rakam belli olduğunda yaşlılık maaşı da netleşecek.

Yaşlılık aylığı muhtemel zam oranları ise şu şekilde;

YAŞLILIK MAAŞI 2024: 65 Yaş aylığına yeni yılda zam! Yaşlılık maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek belli oldu mu?

Yaşlılık maaşına yüzde 30 zam gelmesi halinde tutar 3.052 TL olacak.

65 yaş maaşına gelecek zam oranının yüzde 40 olması halinde ise 3.287 TL'ye yükselecek.

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