YAŞLILIK MAAŞI 2024: 65 Yaş aylığına yeni yılda zam! Yaşlılık maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek belli oldu mu?

YAŞLILIK MAAŞI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaşlılık maaşı 2024 asgari ücretin açıklanması ile belli olacak.

Asgari ücret Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini belirtip "Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.