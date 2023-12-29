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Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:31 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 01:31

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2024 Asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

Yaşlılık maaşı 2024 yılında uygulanacak asgari ücret zammı sonrası gündemdeki yerini aldı. 65 yaş aylığı olarak da bilinen bu ödeme, asgari ücrete bağlı olarak artış yaşıyor. Temmuz ayında asgari ücrete uygulanan ara zam sonrası yaşlılık maaşı ödemeleri 3 bin 184 TL'ye yükselmişti. Peki, yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2024 Asgari ücret zammı sonrası 65 yaş aylığı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte yanıtı.

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2024 Asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret son dakika belli oldu. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren maaşlara yansıyacak olan zamla birlikte birçok kalemde de artış yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen 65 yaş aylığı da asgari ücretten etkilenen kalemler arasında yer alıyor. Peki; Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2024 Asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte, 2024 yaşlılık maaşı başvuru ekranı ve şartları hakkında detaylı bilgiler...

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2024 Asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

3. asgari ücret toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı sonrası kameraların karşısına geçti.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, işçi ve işveren heyetlerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlediği toplantıyla açıkladı.

2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret netleşti. Buna göre asgari ücret, brüt 20.002 TL, net 17.002 TL oldu.Yeni rakam hesapları da etkiledi.

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Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2024 Asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

Işıkhan'ın konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Bu rakamla net asgari ücrete, önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre ise kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır.''

Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşı gibi sosyal ödemelerin verilmesi için haneye giren gelir miktarı da asgari ücretle belirleniyor. Böylece bu rakamlar da yükseldi.

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2024 Asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI SON DURUM || 2024 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek.

Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 5 bin 667 liraya, evde bakım desteğinde 11 bin 334 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.

65 yaş aylığı

2023 Temmuz: 3,184 TL

%49.11 zam ile 1 Ocak 2024'ten itibaren: 4,747.80 TL

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2024 Asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

YAŞLILIK AYLIĞI ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLİR?

Yaşlı aylığı;

65 yaşını doldurmuş olan,

nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan,

kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan,

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık almayan,

yurt içi-yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

isteğe bağlı prim ödemeyen,

uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan,

aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.

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