Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2024 Asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

Işıkhan'ın konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Bu rakamla net asgari ücrete, önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre ise kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır.''

Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşı gibi sosyal ödemelerin verilmesi için haneye giren gelir miktarı da asgari ücretle belirleniyor. Böylece bu rakamlar da yükseldi.