Yeşil Dönüşüm ivme kazanıyor! Dünya Bankası kredi garantisini onayladı.. Ticaret Bakanlığı yeni destekleri açıkladı...

"UZUN VADELİ TİCARİ FİNANSMANI HAREKETE GEÇİRECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Grubu Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, ihracatçıların başarısının Türkiye ekonomisi için önemine işaret ederken, "Yeşil dönüşüm, hükümetin en büyük önceliklerinden birisini oluşturuyor. Dünya Bankası, küresel olarak düşük karbonlu bir geleceğe geçişe katkıda bulunacak. Aynı zamanda şirketlerin ve ülkenin rekabet gücünü artıracak bu çabaları desteklemekten memnuniyet duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Uzun vadeli finansmanın, ihtiyaç duyulan yeşil ekonomiye sorunsuz geçişi sağlayacak yatırımlar için kilit önem taşıdığını aktaran Lopez, şunları kaydetti:

"Türkiye Yeşil İhracat Projesi, tamamı ihracatçıların yeşil dönüşüm çabalarını desteklemek için kullanılacak yaklaşık 10 yıl vadeli ticari krediler yoluyla 1 milyar avroya kadar uluslararası özel sermayenin bulunması amacıyla Eximbank'a sağlanacak 600 milyon avroya kadar kredi garantisiyle uzun vadeli ticari finansmanı harekete geçirecek. Bu finansman geleneksel piyasa seçeneklerine göre vade ve maliyet bakımından daha uygun olacak ve ihracatçıların karbon emisyonlarını azaltmaları ve yeşil ihracatı arttırmaları için çok ihtiyaç duyulan ivmeyi sağlayacak."