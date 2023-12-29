Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:34
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
08:34
Yol ve yemek ücretine zam geldi mi 2024? Çalışanın yol ve yemek ücretine zam yapılacak mı, ne zaman açıklanacak?
İşverenin, işçiye ödediği yol ve yemek ücretleri asgari ücrete yapılan zam sonrasında ne kadar olacak yakından takip ediliyor. 17 bin 2 lira olan asgari ücrette, işverene ödenen destek ise 700 TL olarak açıklandı. Bu durumda gözler yemek ve yol parasının ne kadar olacağına çevrildi. Yemek parası çalışanın iş gününe göre hesaplanıyor. Peki, Yol ve yemek ücreti asgari ücret sonrası zamlandı mı? 2024 günlük yol ve yemek parası ne kadar oldu?