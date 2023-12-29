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Haberler Fotohaber Yol ve yemek ücretine zam geldi mi 2024? Çalışanın yol ve yemek ücretine zam yapılacak mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 08:34

Yol ve yemek ücretine zam geldi mi 2024? Çalışanın yol ve yemek ücretine zam yapılacak mı, ne zaman açıklanacak?

İşverenin, işçiye ödediği yol ve yemek ücretleri asgari ücrete yapılan zam sonrasında ne kadar olacak yakından takip ediliyor. 17 bin 2 lira olan asgari ücrette, işverene ödenen destek ise 700 TL olarak açıklandı. Bu durumda gözler yemek ve yol parasının ne kadar olacağına çevrildi. Yemek parası çalışanın iş gününe göre hesaplanıyor. Peki, Yol ve yemek ücreti asgari ücret sonrası zamlandı mı? 2024 günlük yol ve yemek parası ne kadar oldu?

Yol ve yemek ücretine zam geldi mi 2024? Çalışanın yol ve yemek ücretine zam yapılacak mı, ne zaman açıklanacak?

2024 yol ve yemek parası gündemde. Temmuz ayı itibariyle yemek parası 110 TL, yol parası ise 56 TL olarak duyurulmuştu. Şimdi ise gözler yeni fiyatlara çevrildi. Peki, 2024 günlük yol ve yemek parasına zam gelecek mi, asgari ücret zammı sonrası ne kadar olacak?

Yol ve yemek ücretine zam geldi mi 2024? Çalışanın yol ve yemek ücretine zam yapılacak mı, ne zaman açıklanacak?

2023 YILI YOL VE YEMEK ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılı Temmuz ayında yemek parası 110 TL, yol parası ise 56 TL olarak duyurulmuştu.

Buna bağlı olarak da, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira yol parası ödemesi yapılıyordu.

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Yol ve yemek ücretine zam geldi mi 2024? Çalışanın yol ve yemek ücretine zam yapılacak mı, ne zaman açıklanacak?

YOL VE YEMEK ÜCRETİ 2024 ZAMLANDI MI?

Yol ve yemek ücreti, işverenler tarafından çalışanlara ödeniyor. Servis ve çalışılan iş yerinde yemek olması durumunda ise ödenmiyor. Asgari ücret %49 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükseldi. Ancak yol ve yemek ücretleri, asgari ücrete göre hesaplanmıyor.

2024 yılında geçerli olacak yeni yol ve yemek ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmasının ardından Resmi Gazete'de duyurulacak.

Yol ve yemek ücretine zam geldi mi 2024? Çalışanın yol ve yemek ücretine zam yapılacak mı, ne zaman açıklanacak?

YOL VE YEMEK ÜCRETİ %50 ZAM GELİRSE NE KADAR OLUR?

Yemek ücretlerine %50 oranında zam gelmesi durumunda günlük yemek ücreti 55 lira artacak ve 165 lira olacak. Yol parası ise %50 zam durumunda 28 lira artış gösterecek ve 84 lira olacak.

Yol ve yemek ücretine zam geldi mi 2024? Çalışanın yol ve yemek ücretine zam yapılacak mı, ne zaman açıklanacak?
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