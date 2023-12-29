Yol ve yemek ücretine zam geldi mi 2024? Çalışanın yol ve yemek ücretine zam yapılacak mı, ne zaman açıklanacak?

YOL VE YEMEK ÜCRETİ 2024 ZAMLANDI MI?

Yol ve yemek ücreti, işverenler tarafından çalışanlara ödeniyor. Servis ve çalışılan iş yerinde yemek olması durumunda ise ödenmiyor. Asgari ücret %49 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükseldi. Ancak yol ve yemek ücretleri, asgari ücrete göre hesaplanmıyor.

2024 yılında geçerli olacak yeni yol ve yemek ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmasının ardından Resmi Gazete'de duyurulacak.